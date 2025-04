Black Friday 2019 już w najbliższy piątek (29.11). Z tej okazji wiele sklepów oferuje ogromne rabaty. Rossmann już rozpoczął akcję promocyjną. Sieć obniżyła już m.in. ceny perfum damskich. Markowe zapachy można kupić sporo taniej. Promocję będzie trwać od 27 do 30.11. To doskonała okazja, by kupić prezenty na mikołajki i pod choinkę. Oto 4 kultowe zapachy, które można upolować w Rossmannie w czasie akcji Black Friday! Niektóre z nich udało nam się znaleźć w sklepach internetowych jeszcze taniej.

Calvin Klein Euphoria

Jeden z najpopularniejszych damskich zapachów o kwiatowo-orientalnej nucie. Doskonały pomysł na prezent dla mamy na święta.

Nuta głowy: owoc granatu, daktyle, zielona nuta

Nuta serca: kwiat lotosu, kwiat champaca, czarna orchidea

Nuta bazy: płynna ambra, czarny fiołek, akord kremowy, drzewo mahoniowe.

Cena z okazji Black Friday:

50 ml - 119,99 zł (zamiast 235,99 zł)

(zamiast 235,99 zł) 30 ml - 89,99 zł (zamiast 189,99 zł)

Lancome Miracle

Lubiany zapach - lekki, świeży, kwiatowy i subtelny. Jest uniwersalny, pasuje na dzień, sprawdza się nawet do pracy.

Nuta głowy: chińska śliwka, frezja,

Nuta podstawy: ambra, piżmo,

Nuta serca: magnolia, mandarynka, pieprz, imbir.

Cena z okazji Black Friday:

30 ml - 139,99 zł (zamiast 199,90 zł)

Dolce&Gabbana The one

Kwintesencja wyszukanego stylu duetu Dolce&Gabbana. Orientalno-kwiatowe perfumy, które są klasyczne i świeże jednocześnie.

Nuty głowa: liczi, mandarynka, brzoskwinia i bergamotka,

Nuty serca: lilia, śliwka, jaśmin i konwalia,

Nuty bazy: bursztyn, piżmo, wanilia i wetyweria.

Cena z okazji Black Friday:

50 ml - 129,99 zł (zamiast 269,99 zł)

Perfumy Chloe L'eau de Chloe

Lekki, orzeźwiająca kompozycja, która uwielbiają młode kobiety. Owocowo-kwiatowa kompozycja dobrze sprawdzi się jako zapach na dzień.

Nuta głowy: nuty cytrusowe, woda różana, nuty zielone

Nuta serca: róża, nuty kwiatowe

Nuta bazy: paczula, nuty szyprowe.

Cena z okazji Black Friday:

30 ml - 149,99 zł (zamiast 199,99 zł)

