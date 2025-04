Do Biedronki warto wybrać się nie tylko po świetny, oczyszczający szampon do włosów 7 Herbs marki Natei. Od wczoraj, 24 sierpnia 2020 r. w dyskoncie trwa wielka promocja na kosmetyki. Udział w niej biorą dwie kultowe marki: L'Oreal i Garnier.

Drugi produkt Garnier lub L'Oreal 50% taniej w Biedronce

To doskonała okazja, żeby zrobić zapasy ulubionych produktów! W promocyjnych cenach możesz kupić głównie kosmetyki do pielęgnacji: płyny micelarne, szampony i odżywki do włosów, balsamy do ciała, dezodoranty, żele do mycia twarzy, kremy do rąk, farby do włosów.

Wśród produktów do makijażu pojawia się jedna pozycja - dobrze wszystkim znany krem BB marki Garnier. W promocji są również dostępne kosmetyki dla mężczyzn.

fot. materiały prasowe

Co warto kupić w promocji w Biedronce?

płyn micelarny 3 w 1 Garnier o pojemności 400 ml - wydajny, łagodny dla oczu i wrażliwej cery, jego regularna cena w drogeriach to 13,99 zł,

szampon odbudowujący Elseve L'Oreal pojemność 400 ml - nadaje włosom blask i niewiarygodną miękkość, jego regularna cena w drogeriach to 14,99 zł,

krem BB Garnier - dostępny jest w 2 odcieniach i dla różnych typów cery, jego regularna cena to 14,99 zł,

balsam regenerujący do ciała Garnier - pomoże nawet bardzo suchej skórze, jego regularna cena to 18,99 zł,

żel oczyszczający do twarzy L'Oreal - poradzi sobie nawet z uporczywymi zaskórnikami, jego regularna cena to 19,99 zł.

Kosmetyki można dowolnie ze sobą mieszać. Rabat zostanie naliczony przy kasie - cena tańszego produktu zostanie obniżona o połowę. Promocja trwa od 24 do 30 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

