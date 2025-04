Sprawdziliśmy co w tym roku kupimy pod choinkę, a czego nie. Dotarliśmy do źródeł przedświątecznego stresu Polaków, a co najważniejsze – znaleźliśmy receptę na bezstresowe święta Bożego Narodzenia.

Oto świąteczny raport specjalny perfumerii Douglas!

Z sondażu Millward Brown dla Douglas Polska wynika, że w tym roku aż 84% Polaków kupi gwiazdkowe prezenty. Listę otwierają kosmetyki, które kupi ponad 44% z nas oraz perfumy (wybór

co trzeciego Polaka). W dalszej kolejności zdecydujemy się na: książki, odzież i słodycze. Jednak, choć święta to tradycyjny czas przyjemności, aż co czwarty Polak twierdzi, że święta to przede wszystkim nerwy i stres.

Jaki przepis na bezstresowe święta przygotowała w tym roku

sieć perfumerii Douglas?

Przede wszystkim: ciekawa oferta w zróżnicowanych cenach. Można wybierać spośród nowości (m.in. zapachy Michaela Korsa, limitowana kolekcja kosmetyczek Batycki dla Douglas, makijaż MAC); propozycji niestandardowych i wysmakowanych (m.in. kolekcja kieliszków Lalique, idealnych dla fanów tego zapachu; niecodziennych zestawów makijażowych (w tym najnowszy hit – makijaż NYX),

a także linii kąpielowych w atrakcyjnych cenach. Świąteczny drobiazg można kupić już od 9 zł. Każdy produkt Douglas bezpłatnie zapakuje na prezent.

Dobry konsultant to podstawa

Jednak co najważniejsze – dla 60% Polaków podstawą bezstresowych zakupów jest kompetentny sprzedawca, który skutecznie potrafi złagodzić stres związany z tym, że bardzo często nie wiemy jaki prezent ucieszy naszych znajomych. Dlatego w 105 perfumeriach Douglas w całej Polsce czeka

aż 1200 konsultantów, którzy na podstawie kilku minut rozmowy ocenią, czy radość sprawi coś

z kategorii najnowszych trendów czy klasyków.

Doradztwo i porady – bezpłatne, jak zawsze w Douglas.

Zakupy także przez internet

Już co dziesiąty z nas deklaruje, że świąteczne zakupy chce zrobić w sklepach online. Zatem zapraszamy do odwiedzenia perfumerii internetowej www.douglas.pl, która przygotowała wiele ciekawych propozycji świątecznych.

Specjalnie dla was

Dla najbardziej zestresowanych przedświąteczną gorączką perfumerie przygotowały usługę bezpłatnego makijażu oraz masażu dłoni.

Więcej sugestii dotyczących bezstresowych świąt szukajcie na: www.swietabezstresu.com



Sieć perfumerii Douglas życzy wszystkim spokojnych świąt, bez stresu oczywiście!



Zobaczcie propozycje prezentów od Douglas: