Przejrzałyśmy ofertę kilku sklepów internetowych i zapytałyśmy o to, które z produktów sprzedają się najszybciej, więc jednocześnie cieszą największym powodzeniem. Niektóre pozycje są bardzo oczywiste, inne bardzo zaskakujące!

Ten krem BB wyprzedaje się w piorunującym tempie!

Bestsellery drogerii internetowych

Jednym z najlepiej sprzedającym się produktów do makijażu twarzy, wcale nie jest krem BB, którego się spodziewałyśmy, a mocno kryjący podkład Catrice. Do tej pory myślałyśmy, że większość z nas raczej rezygnuje z ciężkich produktów. A może to sezon ślubów i wesel na to wpływa?

Oprócz podkładu Catrice, na liście jest jeszcze jeden produkt tej marki - korektor. I nie jest to żadne zaskoczenie, my też jesteśmy jego wielkimi miłośniczkami!

Wśród drogeryjnych bestsellerów pojawia się także kultowy bronzer Bahama Mama marki The Balm i rozświetlacz MakeUp Revolution. Jeśli chodzi o pielęgnację - tutaj mamy aż dwa koreańskie pozycje - żel aloesowy Holika Holika i maski w płachcie marki Skin79.

Zajrzyjcie do naszej galerii po wszystkie kosmetyczne bestsellery! Miałyście już okazję testować któryś z nich? A może dodałybyście coś do tej listy?

