Coraz więcej marek wprowadza swoje własne kosmetyki do makijażu. Ma już je Topshop, River Island czy H&M. Z trendu skorzystała również Bershka i właśnie wypuściła linię Beauty. W wiosenno-letniej kolekcji znajdziecie tusze do rzęs, szminki i błyszczyki do ust, cienie do powiek, róże do policzków, lakiery i naklejki do paznokci oraz pędzle do makijażu. W kolekcji pojawiła się również linia 3 zapachów. Wszystko w bardzo niskich cenach od 12 zł za błyszczyk do 39 zł za wodę toaletową!

Reklama

Kolorowymi kosmetykami Bershki wyczarujecie niemal każdy makijaż, który z pewnością będzie świetnym uzupełnieniem codziennych stylizacji. Nam szczególnie spodobały się naklejki do paznokci w lamparcie cętki!

Reklama

Więcej z kolekcji marki Bershka:

10 modnych stylizacji marki Bershka

Nowości w sklepach: lutowa Bershka

Bershka: wiosna i lato w sportowym stylu

W galerii znajdziecie wybrane kosmetyki z linii Beaty marki Bershka: