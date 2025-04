Oto produkt o jakim do tej pory nie słyszałyśmy - marka Missha ma w swojej ofercie bazę, która przedłuża trwałość kremu BB! Od kwietnia będziesz ją mogła kupić we wszystkich drogeriach Rossmann.

Baza pod krem BB Boomer Missha w Rossmannie

Głównym zadaniem bazy jest zwiększenie trwałości kremu BB i jeszcze lepsze krycie. Produkt ma również działanie upiększające - nadaje skórze promienną, perłowo-różową poświatę, a poza tym tworzy ochronną warstwę zapobiegającej odwodnieniu oraz wygładza i nawilża skórę.

Czym jeszcze się wyróżnia? Przede wszystkim starannie dobranymi, innowacyjnymi składnikami.

Najcenniejsze składniki bazy:

mannan (opatentowany składnik oleju z Moringi), który skutecznie nawilża skórę i chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a do tego szybko się wchłania i nadaje uczucie gładkości i miękkości,

(opatentowany składnik oleju z Moringi), który skutecznie nawilża skórę i chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a do tego szybko się wchłania i nadaje uczucie gładkości i miękkości, skwalen uzyskiwany z oliwek, który tworzy na skórze barierę chroniącą przed odwodnieniem, jednocześnie dbając o jej zdrowy wygląd i kondycję,

uzyskiwany z oliwek, który tworzy na skórze barierę chroniącą przed odwodnieniem, jednocześnie dbając o jej zdrowy wygląd i kondycję, adenozyna i arbutyna, które wpływają na redukcję drobnych zmarszczek, jednocześnie rozświetlając skórę.

Jak stosować bazę Boomer? To proste! Po aplikacji kremu do twarzy (i jego wchłonięciu) odrobinę bazy nałóż na całą twarz i zaczekaj aż stopi się ze skórą. Mimo że produkt dedykowany jest kremom BB, sprawdzi się również jako rozświetlająca baza pod podkład. Co więcej, jeśli masz idealną cerę możesz stosować go samodzielnie jako rozświetlacz.

Baza BB Boomer Missha - cena

Baza w regularnej cenie kosztuje 72,90 złotych i sprzedawana jest w 40 ml tubkach. Od kwietnia jest dostępna we wszystkich drogeriach Rossmann (również online).

