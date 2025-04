Bardzo się ciesze, że EOS wreszcie pojawił się na polskim rynku. Słyszałam bardzo dużo dobrego na jego temat. Dlatego z wypiekami na twarzy wybrałam się do drogerii. Moja ciekawość była tak ogromna, że rozpakowałam go zaraz po odejściu od kasy. Czy zastąpił mój ukochany Carmex i doskonały balsam do ust marki Bioderma?

Balsam do ust EOS - zapewnienia producenta

Balsam do ust jest bogaty w przeciwutleniacze, witaminę E, masło shea oraz olej jojoba, który nada aksamitną miękkość ustom, jednocześnie zachowując ich naturalną wilgotność. Produkt posiada właściwości odżywcze, regenerujące i antybakteryjne. Dodatkowo nie zawiera glutenu, parabenów oraz wazeliny. Produkty EOS są w 95% organiczne i w 100% naturalne.

Balsam do ust EOS - zalety

EOS to jeden z najładniejszych balsamów do ust. Okrągłe pudełeczko jest świetnym gadżetem, który przypadnie do gustu każdej wielbicielce kosmetyków. Jego powierzchnia jest matowa, dzięki temu nie ślizga się w rękach. Dodatkowo jest bardzo wydajny - używam go od 4 tygodni i nie zauważyłam, żeby coś ubyło. Muszę przyznać, że również całkiem nieźle nawilża ust.

Balsam do ust EOS - wady

Słyszałam o tym kosmetyku bardzo dużo pozytywnych opinii. Dlatego z wielkim entuzjazmem zabrałam się do jego testowania. Jednak teraz jestem nim trochę rozczarowana. Być może oczekiwałam za dużo! Tak naprawdę nie wyróżnia się na tle pozostałych kosmetyków tego typu. Nie podoba mi się również jego sztuczny zapach - ja mam sorbet truskawkowy. Nie będę mówiła, że nigdy więcej go nie kupię, ale raczej nie zagości w mojej kosmetyczce na stałe.

