Produkt łączy w sobie zaawansowane serum z ekstraktem z czarnej perły, minerałami złota i skoncetrowanym kompleksem Celluvive oraz kompozycję 5 olejków regenerujących. Podczas aplikacji produktu, składniki obu formuł łączą się na dłoni, tworząc eliksir młodości – zmniejszający widoczność oznak starzenia się skóry.

Anew Ultimate Supreme Dual Elixir 45+ to najbardziej zaawansowany kosmetyk odmładzający od AVON. Powstał on w AVON Skincare Instutite – międzynarodowym centrum badawczym zatrudniającym ponad 200 naukowców z całego świata, pracujących nad innowacyjnymi technologiami pielęgnacyjnymi. Eleganckie opakowanie składa się z dwóch osobnych fiolek, z jednym dozownikiem. Wszystko po to, aby jak na dłużej obie substancje - serum odmładzające i kompozycja olejków zachowały swoje intensywne właściwości, ale podczas aplikacji – ich moc połączyła się.

W pierwszym pojemniku znajduje się serum wzbogacone o ekstrakt z czarnej perły, zawierającym aż 20 aminokwasów, a także minerały złota i najwyższą koncentrację odmładzającego kompleksu Celluvive. Serum działa od wewnątrz komórek skóry i stylumuje proces oczyszczania komórkowego. Działanie to jest bardzo istotne, ponieważ z wiekiem ten proces naturalnie spowalania, co objawia się w postaci zewnętrznych oznak starzenia.

W drugim pojemniku znajduje się unikalne połączenie luksusowych olejków: arganowego, różanego, olejku z baobabu, kamelii oraz marakui. Kompozycja ta wzmacnia warstwę lipidową skóry i jej bariere ochronną, ograniczając wpływ czynników zewnętrznych. Podczas aplikacji, serum i kompozycja olejków łączą się na dłoni, w idealnej proporcji. Regularnie stosowany produkt zmniejsza widoczność głównych oznak starzenia się skóry, nawet tych najbardziej zaawansowanych, takich jak zmarszczki, zmiany pigmentacyjne czy utrata elastyczności.

Skuteczna pielęgnacja skóry twarzy i szyi powinna opierać się na dwóch, równoległych procesach - jednoczesnej regeneracji i nawilżaniu oraz działaniu przeciwstarzeniowym: ujędrnianiu, wzmacnaniu elastyczności i wygładzaniu zmarszczek. Zazwyczaj, wysoką skuteczność pielęgnacji przeciwstarzeniowej gwarantują przynajmniej dwa kosmetyki o precyzyjnie uzupełniających się funkcjach. Dlatego AVON Anew Ultimate Supreme Dual Elixir 45+ to innowacyjne rozwiązanie – kosmetyk zawiera doskonale dobrane, wysoce skuteczne składniki działające zarówno przeciwstarzeniowo i regenerująco. Podczas jednej aplikacji łączą się z sobą, towarząc prawdziwy eliskir młodości – mówi dermatolog dr Aleksandra Jagielska.

AVON Anew Ultimate Supreme Dual Elixir 45+ to kosmetyk dedykowany dla skóry dojrzałej, redukuje widoczność zaawansowanych oznak starzenia oraz przebarwień na twarzy i szyi. Skóra odzyskuje jędrniejszy i bardziej elastyczny wygląd, a kontur twarzy odzyskuje wyrazistość. Jego formuła bardzo szybko się wchłania. Do stosowania na dzień i na noc pod krem pielęgnacyjny lub osobno, po oczyszczeniu skóry.