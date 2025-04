Dodaj sobie aury tajemniczości

Zima to także czas, w którym zmieniają się nasze preferencje zapachowe - bardziej pożądane stają się ciepłe, korzenne nuty przypraw, drewna, akordy dymne i aromatyczne esencje roślinne. W styczniu perfumy stają się częścią tej atmosfery, wprowadzając nas w nastrój chłodnych, długich wieczorów.

Nuty nie tylko w muzyce

Wybierając perfumy, warto postawić na zapachy, które przynoszą uczucie ciepła i przytulności. Kluczową rolę w tym okresie odgrywają nuty korzenne, takie jak cynamon, goździki, kardamon, imbir czy gałka muszkatołowa. Połączenie tych składników z bogatymi, drzewnymi akordami tworzy harmonijną kompozycję, która doskonale oddaje ducha zimy. Ciepłe przyprawy dodają głębi, ale także zapewniają poczucie komfortu, co jest szczególnie mile widziane w chłodniejsze dni.

Akordy liściaste doskonale sprawdzają się także w perfumach. Choć liście w naturze już opadły, ich zapachy nadal mogą być obecne w perfumach. Nuta zielonych liści, wilgotnej ziemi czy zapach powietrza po deszczu przywołują wspomnienie jesiennych spacerów. Akordy te nadają perfumom naturalnej świeżości, która równoważy intensywność korzennych tonów. Takie kompozycje sprawiają, że czujemy się związani z naturą, nawet w chłodniejsze, mniej kolorowe dni.

fot. Mat. prasowe

Warto też zwrócić uwagę na zapachy z elementami dymu i skóry. Dymne akordy często kojarzą się z kominkiem, ciepłem ognia, przytulnymi wieczorami w domu. Dodatkowo skórzane akcenty nadają perfumom charakteru i elegancji, idealnie wpasowując się w jesienny klimat. W takich zapachach czuć pewną tajemniczość, która przyciąga uwagę i sprawia, że czujemy się bardziej zmysłowo i wyjątkowo.

Perfumy, które idealnie oddają istotę zimy, często posiadają również nuty żywiczne - od balsamicznych po drzewne. Takie zapachy są intensywne, a jednocześnie kojące, przywodząc na myśl drzewa iglaste, które mimo opadania liści wciąż zachowują swój zielony kolor i wydzielają przyjemny zapach. Dzięki tym akordom perfumy na grudzień zyskują świeżość, ale też trwałość, co jest ważne w chłodniejszych miesiącach.

Wybierając perfumy na zimę, warto pamiętać, że to także czas refleksji i introspekcji. Idealnym towarzyszem na chłodne dni będą więc zapachy o bardziej subtelnym, ale pełnym głębi charakterze. Niezwykle popularne stają się zapachy ambry, piżma, drzewa sandałowego czy wanilii, które dodają ciepła i tworzą relaksującą atmosferę.

Poznaj propozycje ze świata NOVELLISTA

NOVELLISTA Vetiver Myth to woda perfumowana unisex, która łączy intensywne nuty wetywerii z drzewnymi i korzennymi akcentami. Jest to zapach pełen głębi i charakteru, który idealnie pasuje do chłodniejszych miesięcy. Subtelne cytrusowe tony przeplatają się z ziemistym wetyweriem, tworząc zmysłową, ale elegancką kompozycję. Perfekcyjnie wyważony, doskonały na dzień i wieczór dla osób ceniących klasyczną, ale nowoczesną elegancję. To zapach, który z pewnością zostanie zapamiętany przez otoczenie.

https://www.notino.pl/novellista/vetiver-myth-woda-perfumowana-unisex/

NOVELLISTA So Delicious to uniseksowa woda perfumowana, która łączy słodkie, gourmandowe nuty z delikatną świeżością kwiatów. Owocowe akcenty w początkowej fazie przechodzą w ciepłą, kremową bazę, tworząc zapach pełen kuszącego komfortu. Idealna dla osób szukających zmysłowego, ale subtelnego aromatu, doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. So Delicious to zapach, który łączy przyjemną słodycz z elegancją, tworząc niezapomnianą aurę.

https://www.notino.pl/novellista/so-delicious-woda-perfumowana-unisex/

Podsumowując, zima to czas, który wymaga od nas szczególnego podejścia do wyboru zapachów. Zimowe liście i przyprawy to motywy, które doskonale pasują do perfum na ten miesiąc, oddając charakter tego okresu - pełnego refleksji, ale też ciepła, komfortu i spokoju. Warto sięgnąć po perfumy, które łączą w sobie wszystkie te elementy, by pełniej poczuć się kojarzonym z tą wyjątkową porą roku.

Więcej informacji na: https://www.notino.pl/novellista/

