Antonio Marras (utalentowany włoski projektant mody) i Collistar: dwa pozornie odległe światy. Jednakże pasja do ojczyzny i dążenie do piękna we wszystkich jego formach to wartości spójne dla obu marek. Efektem tejże współpracy jest absolutnie wyjątkowa kolekcja Collistar na sezon wiosna-lato 2014.

Reklama

Kolekcja Ti amo Italia to deklaracja miłości do piękna. Wyjątkowy projekt uwieńczający obecność Collistar na rynku światowym. Kolekcja zainspirowana barwami Włoch i jej najbardziej symbolicznymi miejscami. Podróż zaczyna się w centralnym miejscu pracy Antonio Marras, w Sardynii, z którego autor nieustannie czerpie inspiracje. Ponadczasowa kolekcja, idealna dla wszystkich kobiet, które czują włoskiego ducha: spontanicznych, kreatywnych, inteligentnych, namiętnych.

Poznaj kosmetyki z kolekcji: