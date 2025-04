Adenozyna to naturalnie występujący w naszym organizmie związek chemiczny zaliczany do grupy nukleozydów, będący częścią naszego DNA. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu moczowo-płciowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz immunologicznego. Wykorzystywana jest przy leczeniu różnego rodzaju schorzeń kardiologicznych, jak również w kosmetyce w pielęgnacji przeciwstarzeniowej.

Adenozyna wzmacnia strukturę włókien kolagenowych. Skutecznie radzi sobie z widocznymi zmarszczkami mimicznymi - spłyca widoczne bruzdy oraz hamuje powstawanie nowych. Oprócz działania silnie liftingującego, adenozyna poprawia kontur i owal twarz, wyrównuje koloryt skóry, a także zwiększa jej elastyczność. To jednak nie wszystko. Pomaga również w walce z cellulitem.

Najsilniej i najszybciej zadziała w połączeniu z peptydami, manganem oraz magnezem, dlatego szukając skutecznego kosmetyku, dokładnie czytaj składy. Jej moc osłabia natomiast kofeina, teofilina i aminofilina. Po preparaty z adenozyną mogą sięgać osoby w każdym wieku.

Działanie adenozyny docenili również trycholodzy. Jest składnikiem wielu preparatów do pielęgnacji skóry głowy – odżywek, lotionów i ampułek. Wspomaga walkę z łupieżem, wzmacnia cebulki, co przyczynia się do ich szybszego wzrostu oraz hamuje wypadanie. Szczególnie pomocna okazuje się w walce z łysieniem androgenowym. Jej skuteczność potwierdziło Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Odtwórczej Włosów oraz Japońskie Ministerstwo zdrowia.

