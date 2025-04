Mężczyźni niech się mają na baczności! Bruno Banani ABOUT WOMEN to nowa „broń kobieca”. To zapach kobiecy, nowoczesny i pachnący młodością.

Za jego sprawą każdy niewinny aniołek przemieni się w femme fatale.

Nuta głowy to coś dla zadziornych. Energetyzująca mieszanka zielonego jabłka, cytrusowa nuta czerwonej pomarańczy, poziomka i melonowo-arbuzowy powiew.

W nucie serca odzywa się zmysłowość - to kwiatowy bukiet skomponowany z młodych róż, wonnego fiołka i konwalii.

Bazą dla nut głowy i serca - wytrawne piżmo w połączeniu z lekką ambrą, kremowo-śmietankowym aromatem bobu tonka i miękkością drzewa sandałowego.

Kształt flakonu przypomina zarys pięknego ciała kobiety wykonującej seksowny ruch biodrami.

Reklama

ms