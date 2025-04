Linia AA Prestige Pro-DNA Code przede wszystkim regeneruje i odbudowuje uszkodzenia skóry już na poziomie DNA. Kosmetyki z tej serii wzmacniają odporność naskórka na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, by maksymalnie opóźnić procesy starzenia się skóry. W linii znajdziesz:

AA Prestige Pro-DNA Code Natychmiastowa ochrona DNA krem na dzień SPF 15 do skóry zmęczonej

Produkt skierowany do osób, które borykają się z utratą blasku i widocznymi oznakami zmęczenia. Krem stymuluje skórę do naprawy DNA i odtwarzania jego telomerów – zakończeń chroniących je przed uszkodzeniami – oraz dostarcza wodę do każdej komórki skóry, zapewniając maksymalne nawilżenie w poszczególnych jej warstwach. Stop Oxidation System zmniejsza widoczność przebarwień i neutralizuje wolne rodniki.

Cena: 63 zł

AA Prestige Pro-DNA Code Zaawansowana naprawa DNA krem na noc do skóry zmęczonej

Kosmetyk zapewnia intensywną regenerację skóry podczas nocnego odpoczynku, aktywując procesy odnowy DNA. Dzięki zastosowaniu trzech aktywnych form kwasu hialuronowego krem idealnie nawilża skórę i przeciwdziała jednocześnie wszystkim typom zmarszczek – wygładza te istniejące na powierzchni skóry oraz wypycha te głębokie od wewnątrz.

Cena: 66 zł

AA Prestige Pro-DNA Code Serum naprawcze kompleks Essence 21 do skóry zmęczonej

Serum łączy w sobie aż 21 cennych składników aktywnych, by chronić zmęczoną skórę przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami DNA oraz neutralizować efekty upływającego czasu. Anti-age Cell System (AACS) stymuluje odnowę kolagenu, modeluje kontur twarzy i wygładza zarówno zmarszczki mimiczne, jak i strukturalne. Stop Oxidation System rozjaśnia przebarwienia skóry i neutralizuje wolne rodniki, chroniąc skórę przed procesem utleniania i degradacją DNA.

Cena: 63 zł

AA Prestige Pro-Capillary koi, chroni i wzmacnia cerę wrażliwą z roszerzonymi naczynkami i skłonnością do rumieńców. W tej serii znajdziesz:

AA Prestige Pro-Capillary Przeciwzmarszczkowy krem wzmacniający naczynka na dzień SPF 15

Krem o dwukierunkowym działaniu opracowano z myślą o wrażliwej cerze z rozszerzonymi naczynkami i skłonnością do zaczerwienień. Jego wyjątkowa formuła sprawia, że skutecznie niweluje problem pękających naczynek, a jednocześnie chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem się. Zawiera kwas gamma-linolenowy, zatrzymujący wodę w skórze i zapobiegający jej przesuszeniu. Widoczność rozszerzonych naczynek zmniejsza ekstrakt z mącznicy lekarskiej o działaniu rozjaśniającym. Witamina E oraz filtry UV (SPF 15) chronią skórę przed fotostarzeniem oraz zapobiegają dalszemu rozszerzaniu się naczynek na skutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych i środowiskowych.

Cena: 62 zł

AA Prestige Pro-Capillary Regenerujący krem wzmacniający naczynka na noc

Krem zawiera bogaty zestaw nutriskładników wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka oraz poprawia jędrność i elastyczność skóry, dostarczając jej komórkom maksymalną dawkę energii. Gliceryna optymalnie nawilża skórę, nadając jej miękkość i aksamitną gładkość.

Cena: 65 zł

AA Prestige Pro-Capillary Przeciwzmarszczkowo – wzmacniające serum do cery naczynkowej

Serum niweluje problem pękających naczynek, wygładza zmarszczki oraz chroni skórę przed przesuszeniem. Zastosowanie dwóch aktywnych form kwasu hialuronowego sprawia, że powierzchniowe zmarszczki zostają wygładzone, a głębsze warstwy skóry otrzymują optymalną dawkę nawilżenia, co poprawia jej jędrność i napięcie. Aktywatory odnowy komórkowej i antyoksydanty regenerują i chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników środowiska, opóźniając proces jej starzenia się.

Cena: 60 zł

