W tym miesiącu wśród polecanych nowości pojawia się aż 6 produktów do pielęgnacji - 3 maseczki do twarzy, serum z retinolem, balsam do ciała, odżywka do włosów w spray'u oraz jeden kosmetyk do makijażu - cień do powiek.

Reklama

1. Maseczka gommage, Veoli Botanica, cena 79 zł za 90 ml

Maseczka dogłębnie oczyszcza, odżywia i wygładza skórę. Poza tym skutecznie wyrównuje koloryt, ujędrnia i spłyca drobne zmarszczki, a to wszystko dzięki aktywnemu ekstraktowi z pąków czarnej porzeczki, glince kaolin i kompleksowi naturalnych ekstraktów owocowych. Polecana jest do wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

Veoli Botanica to polska marka. Kosmetyki mają fantastyczne składy, a do tego są wegańskie i ekologiczne (wszystkie opakowania wykonane są z farmaceutycznego szkła, które podlegają recyklingowi).

Skład: Aqua, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tribehenin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Kaolin, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glyceryl Stearate Citrate, Fragaria Ananassa Fruit Extract, Rubis Idaeus Fruit Extract, Rubis Fruticosus Fruit Extract, Enteromorpha Compressa Extract, Silybum Marianum Fruit Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Solanum Lycopersicum Seed Oil, Vaccinium Macrocarpon Seed Oil, Tocopherol, Lycopene, Ribes Nigrum Bud Extract, Hydrolyzed Oats, Calendula Officinalis Flower Extract, Panthenol, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Cupressus Funebris Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Alcohol, Citric Acid, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, D-limonene, Linalool, Citral.

2. Maseczka metaliczna Japan Peel-Off, Bielenda 14,99 zł

Maseczka zawiera kwas hialuronowy i proteiny jedwabiu o silnych właściwościach nawilżających oraz filtrat z nasion ryżu, który łagodzi wszelkie podrażnienia. Występuje w 3 wersjach: niebieskiej (nawilża i wygładza), czerwonej (regeneruje i koi) i zielonej (detoksykuje i oczyszcza).

Jak jej używać? Nałóż maseczkę na oczyszczoną skórę i rozprowadź cienką warstwą omijając okolice oczu. Odczekaj aż zastygnie, a następnie delikatnie ściągnij.

Skład: Aqua, Polyvinyl Alcohol, Alcohol denat., Glycerin, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Silk, Saccharomyces/Rice Bran Ferment, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mica, Calcium Aluminum Borosilicate, Ethylhexylglycerin, Parfum, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Imidazolidynyl Urea, Tin Oxide, Silica, CI 77891, CI 77510.

3. Balsam do ciała i rąk Zimowa bombonierka, YOPE, cena 29,90 zł za 300 ml

Marka YOPE wypuściła limitowaną wersję kosmetyków o pięknych, zimowych zapachach. Zimowa bombonierka na przykład pachnie wiśnią z nutą czekolady. Balsam zawiera witaminę C oraz ekstrakty z wiśni, żurawiny, granatu i jagód goji, które rozświetlą i dodają energii zmęczonej skórze.

4. Cień do powiek Metallic Foil, KOBO, cena 19,90 zł

Jeśli marzysz o prawdziwie lśniącym makijażu, sięgnij po metaliczne cienie marki Kobo. Dostępne są w kilku kolorach - różach, fioletach, beżach i złocie i jesteśmy przekonane, że ich blask widać nawet z kosmosu. Doskonała propozycja na tegorocznego sylwestra.

5. Maseczki Glow, Orientana, cena 25 zł za sztukę, zestaw 3 masek 65 zł

Marka Orientana wypuściła na rynek trzy nowe maseczki (Złota Aralia, Niebieska Hotunia, Różowa Wiśnia), wszystkie o działaniu rozświetlającym i wszystkie z aktywnymi ekstraktami botanicznymi z koreańskiej wyspy Jeju. Kolor każdej z nich uzyskano wyłącznie dzięki surowcom mineralnym.

Poza świetnym działaniem, na plus zasługuje opakowanie, które jest niezwykle wygodne w użyciu - odkręcana tubka starcza na 5 aplikacji. Maski sprzedawane są pojedynczo lub w zestawie.

6. Serum z 0,5% czystym retinolem, koenzymem Q10 i skwalanem BasicLab, cena 109 zł za 30 ml

Najnowsze serum marki Basiclab to kosmetyk o potrójnej mocy - połączenie retinolu, koenzymu Q10 i skwalanu to prawdziwie uderzeniowa mieszanka. Będzie idealne jeśli zmagasz się z pierwszymi zmarszczkami czy przebarwieniami i gdy twojej skórze brak jędrności i elastyczności.

Pamiętaj, że stosowanie retinolu zazwyczaj wiąże się z zaczerwienieniem lub podrażnieniem skóry. Aby mieć pewność, że to kosmetyk dla ciebie, zrób próbę uczuleniową. Podczas kuracji obowiązkowo stosuj kosmetyki z wysokimi filtrami UV. Retinolu nie mogą stosować kobiety w ciąży i karmiące.

Skład: Squalane, Retinol, Ubiquinone, Polysorbate 20.

7. Sucha odżywka w spray'u, Kevin Murphy, cena 134 zł za 250 ml

Jej głównym zadaniem jest odświeżenie matowych włosów. Zawiera ekstrakt z nasion słonecznika i olejek Babassu, dzięki którym nawilża i zmiękcza kosmyki. Dodatkowo sprawia, że mniej się elektryzują i puszą, co jest szczególnie ważne w trudnym, jesienno-zimowym okresie. W duecie z suchym szamponem pozwala przetrwać fryzurze aż do następnego mycia.

Więcej o kosmetykach:

TOP 5 na grudzień 2019 - wybór redaktor działu Uroda

Tanie i dobre rozświetlacze do twarzy - 5 najlepszych produktów