Specjaliści twierdzą, że każdym rzęsom przyda się pogrubienie. A tusze do rzęs to najprostszy sposób, by dodać im objętości. Ale to nie jedyne cechy, które powinien mieć dobry tusz. Powinien też być łatwy w aplikacji i dobrze trzymać się przez cały dzień.

Dlatego w testownanych maskarach oceniałyśmy czy tusze:

Reklama

mają dobrą szczoteczkę i konsystencję,

rzeczywiście pogrubiają rzęsy,

są trwałe.

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wypadły nasze testy, koniecznie zajrzyj do galerii.

Co robić, by efekt tuszowania był lepszy?

Przed malowaniem rozczesz dobrze rzęsy grzebykiem lub szczoteczką, wtedy tusz lepiej je pokryje. Nakładaj tusz od samej nasady rzęs. Prowadź szczoteczkę wibrującym ruchem. Ciągnij ją do góry, poruszając nią leciutko w prawo i w lewo. To zapobiegnie ich sklejaniu się włosków. Jeśli jednak mimo to trochę się skleją, rozczesz je szybko, zanim tusz wyschnie. Pogrubisz rzęsy, nakładając dwie warstwy tuszu. Pierwszą po nałożeniu od razu rozczesz i poczekaj, aż wyschnie. Dopiero wtedy aplikuj drugą. Po malowaniu ślady tuszu na powiekach ścieraj dopiero, gdy tusz wyschnie. Jeśli zrobisz to wcześniej, rzęsy się skleją. Ślady usuwaj patyczkiem kosmetycznym z płynem do demakijażu.

Więcej kosmetycznych hitów:

Reklama

7 kosmetyków Herla z wyciągami z róży. Pokochasz je tak jak my!

Pochodzą z Azji i mają słodkie opakowania. Te kosmetyki to same perełki!