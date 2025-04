Fot. Materiały prasowe/Fotolia

Delikatny i romantyczny czy intensywny i bardzo kobiecy - jaki zapach pasuje do ciebie bardziej? Wybierz spośród nowości ostatnich tygodni, które wyselekcjonowaliśmy specjalnie dla ciebie!

Reklama

Wszystkie fot. materiały prasowe

Zapach Play It Wild dla niej (Playboy)

Z nowym damskim zapachem Play it Wild kobiety zyskają pewność siebie dzięki orientalno-owocowej mieszance. Ta śmiała i zniewalająca kompozycja niespodziewanie wybucha wonią kwiatów pomarańczy i soczystych akcentów bergamotki oraz gruszki. Całość rozwija się w słodką i elegancką nutę serca zbudowaną wokół odważnego akordu oranżady i coli – prawdziwie drapieżne serce! Soczysta mieszanka wytrawnej ambry i zmysłowej wanilii zamyka pyszne i uwodzicielskie doświadczenie.

Nuty głowy: bergamotka, gruszka, płatki drzewa pomarańczowego.

Nuty serca: akord oranżady i coli, rabarbar.

Nuty bazy: wytrawna ambra, wanilia, fiołek.

Cena: 40 zł/30 ml, 54 zł/50 ml.

Polecamy: Savoir-vivre i perfumy - kilka podstawowych informacji

Avon Attraction dla niej (Avon)

Avon Attraction to porywający trwały zapach, który zbliży was do siebie kuszącą nutą wytrawnych jeżyn, zniewalającym akordem piżma i waniliowym akcentem ambry. Woda perfumowana Avon Attrraction dla Niej należy do zapachów drzewno-owocowych.

Główne nuty zapachowe to jeżyny, akordy piżmowe, ambra waniliowa.

Cena: 90 zł/50 ml.

MTV Electric Beat

MTV Electric Beat – nowa linia zapachowa o niezwykłym owocowo-kwiatowym brzmieniu. Wibrujący zapach, który wnosi do życia energię, radość i siłę, czyli wszystko to, co niesie ze sobą mocna, dobra muzyka.

MTV Electric Beat w pierwszej chwili uderza nutami różowego pieprzu, fiołka, świeżego jabłka, po chwili tętni wonią róży. Gdy napięcie sięga zenitu, dodaje siły rytmami piżma, drzewa sandałowego i głogu.

Cena: ok. 69 zł/50 ml.

Reklama

Giordani Gold Essenza (Oriflame)

Przepełniona kunsztem i promieniejąca unikalną nutą kwiatu pomarańczy Luxury Essenza kreacja, zamknięta w wyrafinowanym flakonie. Buteleczkę zdobi ornament pokryty prawdziwym, 24-karatowym złotem. Zapach mieniący się urzekającym blaskiem, niczym drogocenne krople płynnego złota. Luksusowa, kwiatowo-drzewna kompozycja dla kobiet doceniających sztukę pięknego życia.

Zapach składa się m.in. z następujących nut zapachowych: cytryna, mandarynka, kwiat pomarańczy, jaśmin i toskańskie drewno.

Cena: 149 zł/50 ml

Polecamy: Co trzeba wiedzieć o perfumach kwiatowych?