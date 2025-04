Zacznij dzień od… porannej rozgrzewki! Nie musisz robić całego treningu, wystarczy 5 minut. Zrób kilka skłonów, krążenia ramionami w górę i w dół, pokręć chwilę biodrami oraz poprzeciągaj się. Nie tylko ożywisz swoje ciało i przygotujesz je na codzienne wyzwania, ale również rozbudzisz swój umysł. To lepsze (i zdrowsze) niż espresso! A skoro o kawie mowa… Tej jesieni zamień kofeinę na mieszankę dla zdrowia i urody! Do ciepłej wody dodaj sok z połówki cytryny, łyżkę miodu i łyżeczkę startego korzenia imbiru. Taki „drink” nie tylko pysznie smakuje, ale poprawi twój metabolizm, wzmocni odporność i rozbudzi lepiej niż filiżanka kawy. Co jeszcze dodaje energii każdej z nas? Wyjątkowy zapach!

Najlepsze perfumy na jesień 2019 - Maxima od AVON

Tej jesieni naszym ulubieńcem są perfumy Maxima od Avon. To wyjątkowa kompozycja zapachowa, która powinna spodobać się każdej kobiecie. Maxima uzależnia unikalnym połączeniem szlachetnych nut kwiatu Immortelle, który jest symbolem wieczności i obietnicą wiecznej młodości. Za co jeszcze spodobał się nam zapach Maxima? Za delikatne akordy soczystej nektarynki i jaśminu wielkolistnego, które rozpalą twoją wewnętrzną moc i dodadzą energii nawet w ponury dzień! Jesienią nasza skóra staje się szorstka i sucha... Dlatego nie zapomnij również o balsamie do ciała Maxima dla Niej, który nawilży je i otuli ciepłym, pięknym zapachem.

Perfumy Maxime dla Niego

Kiedy ostatni raz podarowałaś coś swojemu ukochanemu mężczyźnie - partnerowi, tacie czy przyjacielowi? Jeśli w tym momencie poczułaś wyrzuty sumienia, mamy dla ciebie pomysł na prezent. Jest nim zapach Maxime dla Niego od Avon! Jest to energiczne połączenie nut żywicy olibanowej z odświeżającymi akordami liści mandarynki oraz mocnymi akcentami drzewa żelaznego. Mało kto o tym wie, ale w starożytności żywica olibanowa była uznawana za „boski zapach”, uwielbiany przez bogów, zanim został odkryty przez ludzi. To jeden z pierwszych, najrzadszych i najdroższych składników wykorzystywanych w tworzeniu perfum! Połączenie żywicznych nut z cytrusową świeżością nadaje Maxime mistyczny charakter, który podkreśli temperament mężczyzny i uwolni jego wewnętrzną siłę! Jeśli chcesz go jeszcze bardziej rozpieścić, sprezentuj mu żel do mycia ciała i włosów oraz balsam po goleniu o tym samym zapachu. Będzie zachwycony!

Artykuł powstał z udziałem marki AVON