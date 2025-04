Kompletujesz kosmetyczkę na jesień? Koniecznie sprawdź nasz mini przegląd kosmetyków, które nadają się dla każdego rodzaju cery i nie kosztują więcej niż 10 zł!

Tonik Glow & Shine, Isana

Tonik to obowiązkowa pozycja w codziennej pielęgnacji twarzy. Stosuj go jaki ostatni etap w oczyszczaniu - po dokładnym demakijażu i umyciu buzi żelem lub olejkiem. Tonik ma same zalety - nie tylko pozostawia skórę nawilżoną i rozświetloną, ale również odświeża ją i przywraca jej naturale pH. Poza tym, stosowany na dzień przedłuża trwałość makijażu.

Jednym z naszych ulubionych jest tonik Glow&Shine marki Isana. Zawiera ekstrakt z grejpfruta, który pomaga skórze odzyskać zdrowy blask i bardziej równomierną strukturę, glicerynę, która zmiękcza i nawilża skórę oraz kompleks sacharydów pochodzenia roślinnego, który błyskawicznie i długotrwale nawilża. Nadaje się dla każdego rodzaju skóry.

Tonik w regularnej cenie kosztuje 8,99 zł. Kupisz go w drogerii Rossmann.

Krem pod oczy z witaminą E, Originals

Holenderska marka Originals dopiero kilka dni temu pojawiła się na półkach w Rossmannie, a już stała się hitem! Jednym z bestsellerów jest krem pod oczy witaminą E i ekstraktem z moreli, który doskonale nawilża, odżywia i regeneruje wrażliwą i cienką skórę.

Krem jest nieperfumowany, więc doskonale nadaje się dla nawet bardzo wrażliwych i alergicznych cer. Ma gęstą, nieco tłustą konsystencję, która jednak szybko się wchłania i nadaje pod makijaż.

Krem w regularnej cenie kosztuje 6,99 złotych. Kupisz go w drogerii Rossmann.

Krem do twarzy Energy na noc Revuele

Krem Energy Revuele nadaje się dla każdego rodzaju skóry, ale polecany jest przede wszystkim dla cer trądzikowych, naczynkowych i z przebarwieniami. Już po pierwszym zastosowaniu skóra staje się miękka, gładka, rozświetlona o wyrównanym kolorycie.

Krem zawiera same cenne składniki:



witaminę C, która spowalnia proces starzenia, wzmacnia syntezę kolagenu i elastyny a także redukuje produkcję melaniny zapobiegając powstaniu plam pigmentacyjnych,

trokserutynę, która zmniejsza zaczerwienienia, działa przeciwobrzękowo i zmniejsza widoczność uszkodzonych naczynek,

kwas hialuronowy, który utrzymuje nawilżenie skóry i powstrzymuje utratę wilgoci redukując zmarszczki,

kolagen, który przeciwdziała procesom starzenia,

olejek marchewkowy, który przywraca elastyczność i poprawia kolor oraz teksturę skóry,

wyciąg z zielonej herbaty, który wypłukuje toksyny regenerując skórę.

Krem w regularnej cenie kosztuje 7,99 złotych (teraz jest w promocji i dostępny jest za 4,99 zł). Kupisz go w drogeriach Hebe.

