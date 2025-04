Szacuje się, że plastik w morzach i oceanach co roku zabija miliony morskich zwierząt. Eksperci mówią o jego negatywnym wpływie na życie 700 gatunków zwierząt. Większość z nich, począwszy od zooplanktonu przez ryby po wieloryby, cierpi na skutek zjadania drobinek plastiku o średnicy poniżej 0,5 mm, tzw. mikroplastiku.

To właśnie plastikowy odpad rozłożony pod wpływem światła słonecznego, fal morskich czy ciepła. Wprowadzane do Bałtyku zanieczyszczenia niszczą naturalne warunki życia dla żywych organizmów i mają także negatywny wpływ na życie człowieka. Uniemożliwiają nam korzystanie z dobrodziejstw morza.

Proekologiczne działania Garnier w Polsce są wynikiem zobowiązania marki w ramach strategii „Green Beauty”.

Troskę o naturę rozumiemy dwutorowo – nie tylko ograniczamy wykorzystanie plastiku w produkcji kosmetyków, ale także podejmujemy walkę z plastikiem, który został już wyprodukowany i obecnie zalega w środowisku jako odpad. Stąd nasze zaangażowanie w akcję „Czysty Bałtyk”. Nie chcemy pozostać obojętni na zanieczyszczenia ekosystemu bałtyckiego, dlatego pod koniec sierpnia z pomocą wolontariuszy posprzątaliśmy 100 km plaż w okolicach Trójmiasta i na Półwyspie Helskim, zbierając prawie 2 tony śmieci – skomentowała Aleksandra Kiljan PR Manager marki Garnier.

Garnier podjął również działania edukacyjne i był prelegentem podczas konferencji UNGC, mówiąc o tym, że biznes, czyli branża kosmetyczna widzi swój ogromny udział w walce o ochronę środowiska.

Dobro natury od zawsze było częścią tożsamości marki Garnier. Jednak zmiany, które zachodzą w środowisku i ich skala sprawiają, że musimy działać tu i teraz. Garnier wierzy, że zielone myślenie to przyszłość w biznesie kosmetycznym i ma nadzieję, że w ten sposób zainspiruje branżę do zmian.

Konieczność wspólnego działania i zachęcenie do proaktywnej postawy względem plastikowych odpadów była też pretekstem do nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Czysta Polska.

Garnier koncentruje się również na zmianach wewnętrznych. Marka zobowiązała się do zredukowania do zera wykorzystania tworzyw pierwotnych w opakowaniach swoich produktów do 2025 roku, co pozwoli zmniejszyć zużycie plastiku o 37 000 ton rocznie. Garnier wprowadził innowacyjny system oznaczeń swoich kosmetyków który mówi jaki wpływ (od A do E) na środowisko ma dany produkt, gdzie A oznacza najlepszy.

Celem tego działania jest ułatwienie konsumentowi podjęcia decyzji zakupowej oraz zmobilizowanie marki do tego, by wszystkie produkty miały literkę A. Do 2025 roku 100% nowych produktów Garnier będzie miało korzystniejszy profil środowiskowy.