Nie ukrywam, kosmetyki to coś co kocham. Mimo, że codziennie przeglądam setki nowości, ciągle coś mnie zaskakuje. Przygotowałam listę 10 kosmetyków, które niekoniecznie są Wam znane, ale z pewnością warto je wypróbować (gwarantuję, że polubicie się z nimi od razu).

Na mojej liście znajdują się dwie kultowe już pozycje - balsam do ust marki Eos i paleta Naked 3 marki Urban Decay. Obok nich pojawił się również hit wśród makijażystów - genialna paleta pudrów do twarzy od Too Faced oraz spray przyśpieszający schnięcie lakieru. Miałyście już okazję przetestować któryś z prezentowanych kosmetyków? Zajrzyjcie do naszej galerii!

