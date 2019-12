TOP 5 na grudzień 2019 - wybór redaktor działu Uroda

Kolaż Polki.pl

Zima wymaga od nas zupełnie innej pielęgnacji niż lato - to oczywiste. Krem do twarzy powinien być o wiele bardziej bogaty i treściwy, balsam do ciała wykazywać przede wszystkim działanie regenerujące, a lekka pomadka do ust zamienić się w kosmetyk, który głównie odżywi usta.

1. Maseczka oczyszczająca pory, Belif, cena 129 zł za 100 ml

Belif to koreańska marka przyszłości - łączy w sobie XIX-wieczną technikę apteczną z najbardziej zaawansowaną koreańską technologią. I to czuć od razu po otwarciu opakowania.

Maseczkę „wydobywa się" za pomocą szerokiej pompki umieszczonej od góry, po której naciśnięciu dozuje się odpowiednia ilość produktu.

Po nałożeniu maski na twarz zaczynamy czuć delikatne bąbelki (to baaardzo przyjemne), które działają jak odkurzacz i wymiatają wszelkie zanieczyszczenia. To wszystko dzięki kompleksowi z dzikiej róży, mięcie oraz eukaliptusowi, które wpływają na kontrolowanie wydzielania sebum oraz minimalizują pory.

Produkt jest wolny od olejów mineralnych, syntetycznych konserwantów, zapachów oraz składników pochodzenia zwierzęcego.

Skład: Water, Cellulose, Alcohol Denat., Butylene Glycol, Methyl Perfluoroisobutyl Ether, Methyl Perfluorobutyl Ether, 1,2-hexanediol, Cyclohexasiloxane, Moringa Oleifera Seed Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Mentha Rotundifolia Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Rubus Idaeus Leaf Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Nepeta Cataria Extract, Baptisia Tinctoria Root Extract, Stellaria Media Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus Aurantifolia Oil, PEG-8, Coco-glucoside, Tromethamine, Carbomer, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Methyl Gluceth-20, Propanediol, Dipropylene Glycol, PEG/PPG-17/6 Copolymer, Trisodium EDTA, Perfluorohexane, Perfluoroperhydrophenanthrene, Perfluorodecalin, Perfluorodimethylcyclohexane, Limonene.

2. Naturalny krem odżywczy do twarzy z gardenią i rabarbarem HAGI, cena 74 zł za 50 ml

Oto krem, z którego będą zadowolone wszystkie posiadaczki cery wrażliwej, przesuszonej i wymagającej specjalnej troski, szczególnie w chłodniejsze miesiące.

Najważniejszym składnikiem kremu jest ekstrakt z korzenia rabarbaru, który wspiera funkcje ochronne skóry. Obok niego olej z awokado, z orzechów makadamia i słodkich migdałów, masło mango, olej monoi oraz skwalan, które znacząco wpływają na poprawę kondycji skóry, a dodatek wody różanej, soku z aloesu i ekstraktu z zielonej herbaty zapewnia odpowiednie nawilżenie.

Już po pierwszym zastosowaniu skóra staje się przyjemnie miękka i nawilżona. Mimo bogatej formuły, krem szybko się wchłania i doskonale nadaje się pod makijaż, nawet jeśli jest to krem BB. To będzie mój ulubiony krem na zimowe miesiące!

Skład: Rosa Damascena Flower Water, Aqua, Prunus Dulcis Oil, Persea Gratissima Butter, Squalane, Cetearyl Olivate Sorbitan Olivate, Cocos Nucifera Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, Mangifera Indica Seed Butter, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Propanediol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Camellia Sinensis Leaf Extract, Rheum Rhaponticum, Gardenia Taitensis Flower Extract, Tocopherol, Parfum, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Benzyl Alcohol, Geraniol, Citronellol

3. Balsam do ust Balm Babe, NCLA, cena 69 zł za 10 ml

Markę NCLA kojarzyłam głównie z naklejkami i lakierami do paznokci. Okazuje się, że od niedawna w swojej ofercie ma również produkty do ust - balsamy i peelingi.

Oba produkty zawierają w swoim składzie masło Shea, kakaowe i awokado oraz olej kokosowy, które sprawiają, że usta stają się gładkie i nawilżone. Balsam ma przyjemną, leciutką a jednocześnie maślaną i tłustą konsystencję, więc jego używanie to czysta przyjemność. A do tego ten smak i zapach!

Balsamy (i peelingi) dostępne są w 10 różnych wersjach m.in. migdałowym, matcha i pianek marshmallow (na zdjęciu jest lawendowy). Czekam aż pojawi się wersja w sztyfcie - tej w słoiczku używam wyłącznie w domu (kwestie higieny).

Kosmetyki NCLA produkowane są w Stanach Zjednoczonych i są w 100% wegańskie. Ich jedyną wadą jest cena.

Skład: Butyrospermum Parkii, Avocado Butter, Soy Wax, Jojoba Oil, Coconut Oil, Cocoa Butter, Agave Nector, Organic Lavender Powder, Maple Syrup, Liquid Organic Raw Cane Sugar, Lavender Oil, Prunus Dulcis , Vitamin C Ester, Sorbic Acid, Blueberry Juice, and Tocopherol.

4. Tusz do rzęs Volume Disturbia, Givenchy, cena 130 zł

Nie jestem zwolenniczką wydawania bajońskich sum na tusze do rzęs, bo na rynku jest dostępnych całe mnóstwo rewelacyjnych produktów za 20-30 złotych. Ale tak trudno było oprzeć się pięknemu, błyszczącemu opakowaniu...

Tusz ma dużą, silikonową szczoteczkę, do której kształtu nie byłam przekonana, ale... okazuje się, że doskonale podkręca i rozdziela włoski. Co ważne, efekt można stopniować - bardzo to lubię. Po kilku pociągnięciach rzęsy zyskują rozmiar XXL.

Jeśli szukasz pomysłu na prezent dla mamy, siostry lub przyjaciółki to będzie strzał w 10. Jest nie tylko dobry jakościowo, ale też świetnie wygląda.

5. Olejek do kąpieli, Mikkolo, cena 45 zł za 250 ml

Pomyślałam sobie - ot, zwykły olejek. Właściwie bez większego przekonania postawiłam go w łazience. Sięgnęłam, gdy córka zaczęła mieć mocno przesuszoną skórę w okresie zimowym. Być może to mało przekonywujący przykład, ale przecież skóra dziecka wymaga większej uwagi i troski niż nasza, więc jest o wiele sroższym testerem.

Po kilku kąpielach skóra stała się miękka i gładka, a po miejscowych przesuszeniach nie ma nawet śladu. Ogromnym plusem jest to, że po kąpieli nie musimy już nic wsmarowywać - ciało otulone jest delikatnym filmem, który wyczuwalny jest jeszcze rano. I tak oto olejek trafił i do mojej kosmetyczki.

Dodam jeszcze, że produkt nie zawiera konserwantów, parafiny, kompozycji zapachowej oraz składników pochodzenia zwierzęcego. Ideał!

Skład: Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetearyl Ethylhexanoate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Cocos Nucifera Oil, Citrullus Vulgaris Seed Oil, Tocopheryl Acetate.

