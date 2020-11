TOP 5 na czerwiec - wybór redaktor działu Uroda

POPRZEDNIA

4 z 5

NASTĘPNA

Zawsze sceptycznie podchodziłam do kremów brązujących przeznaczonych do twarzy. Bałam się nieestetycznych plam i zacieków. Do przetestowania kosmetyku od marki Galenic przekonało mnie to, że jest w żelu. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny... Co więcej, muszę przyznać, że to doskonały sposób na piękną opaleniznę. Krem błyskawicznie się wchłania i naprawdę nie da się nim zrobić krzywdy. Stosuję go 2-3 razy w tygodniu, dzięki czemu skóra wygląda jak muśnięta słońcem. Żel stanowi doskonały duet z samoopalaczem Fake Bake (którego na twarz nie nakładam). Warto wspomnieć, że krem ma też działanie lekko rozświetlające (zawiera w sobie połyskujące, złote drobinki).