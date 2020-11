TOP 5 na czerwiec - wybór redaktor działu Uroda

POPRZEDNIA

Raczej nie malowałam ust. Do tej pory. Zawsze uważałam, że są zbyt małe, aby podkreślać je mocnymi kolorami i pozostawałam wierna Carmexowi. Od razu zaznaczam, że nie przepadam za błyszczącymi pomadkami, dlatego matową kolekcją Golden Rose od razu się zainteresowałam. Wybrałam odcień 04 (mocna, ciepła fuksja). Szminka jest po prostu rewelacyjna. Trzyma się na ustach ładnych kilka godzin, nie przesusza ich i nie zbiera się w kącikach. Nadaje piękne, matowe wykończenie co (o dziwo) optycznie delikatnie powiększa usta (przynajmniej przy tym neonowym kolorze). A do tego ta cena! Biegnę do sklepu po wszystkie kolory!