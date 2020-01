Olej ze słodkich migdałów - właściwości i zastosowanie + jak go używać

fot. Adobe Stock

Olej ze słodkich migdałów otrzymywany jest podczas tłoczenia na zimno nasion drzewa migdałowego w temperaturze 30 stopni i w późniejszym procesie częściowej rafinacji. Ma lekką konsystencję, bladożółtą barwę i delikatny, orzechowy zapach. Działa podobnie jak olejek arganowy, ale jest od niego sporo tańszy.

Olej ze słodkich migdałów - właściwości

Olej wyróżnia się dużą zawartością wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych przede wszystkim oleinowego i linolowego, soli mineralnych, protein, magnezu oraz witamin A, B1, B2, B6, D i E.

Ceniony jest przede wszystkim za swoje właściwości nawilżające. Doskonale rozprowadza się na skórze i szybko wchłania nie pozostawiając tłustego filmu. Najczęściej używany jest do produkcji mydeł, balsamów, odżywek do włosów i kremów, ale spotkać go można również w... perfumach.

Olejek migdałowy rzadko uczula, jednak ostrożnie powinny używać go osoby z alergią na orzechy. Może być stosowany przez kobiety ciąży (zapobiega powstawaniu rozstępów, zwiększając elastyczność skóry) i karmiące. Świetnie nadaje się jako kosmetyk do pielęgnacji skóry niemowląt, ponieważ jest delikatny i nie podrażnia.

Olej ze słodkich migdałów - zastosowanie

Olejek dobrze radzi sobie z szorstką, napięta skórą i łamliwymi, zniszczonymi włosami. Nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju cery, przede wszystkim dojrzałej, suchej i wrażliwej. Mogą go używać również osoby chore na łuszczycę, egzemę i ze skórą atopową.

Zalety olejku ze słodkich migdałów:

przywraca skórze blask,

nawilża i regeneruje,

ujędrnia skórę,

łagodzi podrażnienia i stany zapalne,

spowalnia starzenie się skóry,

ma piękny orzechowy zapach.

Olej ze słodkich migdałów do twarzy

Świetnie nadaje się do demakijażu - możesz stosować go samodzielnie lub w połączeniu z olejkiem rycynowym.

Może być stosowany samodzielnie jako serum na noc.

Warto dodać kilka kropel olejku do ulubionego kremu na dzień - zintensyfikujesz wtedy jego nawilżające działanie.

Olej ze słodkich migdałów do ciała

Sprawdzi się jako olejek do masażu - połączyć go z naturalnym olejkiem eterycznym, a następnie kulistymi ruchami masuj ciało.

Warto dodać kilka kropel olejku do kąpieli - po wyjściu z wanny skóra nie będzie potrzebować dodatkowego nawilżenia.

Olej migdałowy to jedna ze składowych świetnego peelingu do ciała - dodaj kilka kropel do czterech łyżek oliwy, dwóch łyżek cukru i wykonaj masaż.

Olej ze słodkich migdałów na włosy

Sprawdzi się jako olejek do suchych i zniszczonych końcówek - wetrzyj w nie kilka kropel i pozostaw bez spłukiwania. Taki zabieg najlepiej wykonać wieczorem, bo może nieco obciążać włosy.

Dodaj kilka kropel olejku do ulubionej odżywki lub maski do włosów.

Możesz go również stosować samodzielnie - kilka kropel olejku wmasuj w skórę głowy i włosy, owiń ręcznikiem i zostaw na 2-3 godziny.

Olej ze słodkich migdałów - cena

Olej ze słodkich migdałów można kupić w sklepach zielarskich, niektórych drogeriach, aptekach i sklepach internetowych. Kosztuje około 15 złotych za 100 ml.