Olej z rokitnika - właściwości, zastosowanie + cena

Olej z rokitnika pozyskiwany jest z owoców krzewu, który rośnie głównie na terenach Rosji, Chin i niektórych krajach Europy, m.in. Niemiec i Polski. Ma charakterystyczny, owocowy zapach i bardzo intensywny, pomarańczowo-czerwony kolor.

Używany jest przede wszystkim jako składnik kremów do twarzy: nawilżających, redukujących przebarwienia i przeciwstarzeniowych, a także w kosmetykach do włosów: szamponach, odżywkach i maskach.

Olej z rokitnika - właściwości

To, co go wyróżnia na tle innych roślinnych olejów, to przede wszystkim ogromna zawartość witaminy A w postaci karotenoidów - to stąd bierze się jego intensywny kolor. Witamina A działa silnie regeneracyjnie, przeciwzmarszczkowo i jest naturalnym filtrwm UV.

Olej charakteryzuje się także unikalnym składem kwasów tłuszczowych - zawiera wysokie stężenie kwasu tłuszczowego Omega-7 (palmityno-oleinowego), który jest naturalnym składnikiem lipidów skóry, przez co znacząco wpływa na regenerację naskórka. Poza tym to również ogromna dawka witamin C i E, minerałów i flawonoidów.

Olej z rokitnika przeznaczony jest przede wszystkim do pielęgnacji skóry zniszczonej, przesuszonej i łuszczącej się.

Główne zalety stosowania oleju z rokitnika:

dba o odpowiedni poziom nawilżenia skóry,

poprawia koloryt i rozjaśnia przebarwienia,

chroni skórę przed działaniem wolnych rodników,

stymuluje proces regeneracji naskórka,

leczy i łagodzi zmiany trądzikowe,

łagodzi podrażnienia i zmiany skórne spowodowane reakcjami alergicznymi,

zapobiega wypadaniu i wzmacnia cebulki włosów,

Olej z rokitnika - zastosowanie

Olej z rokitnika doskonale sprawdzi jako kosmetyk do pielęgnacji skóry twarzy, całego ciała i włosów. Ze względu na mocną barwę, zaleca się stosować na skórę w rozcieńczeniu do 5%.

Olej z rokitnika na twarz

Jako serum - stosuj samodzielnie na całą twarz tuż przed nałożeniem kremu. Aby olejek miał szansę lepiej się wchłonąć, spryskaj twarz hydrolatem.

Do mycia twarzy - olej rokitnikowy sprawdzi się przy metodzie OCM, czyli olejowym oczyszczaniu twarzy.

Jako krem - dodaj kilka kropli do ulubionego kremu na dzień lub na noc.

Olej z rokitnika na ciało

Jako balsam - dodaj kilka kropli do balsamu do ciała.

Olej z rokitnika na włosy

Do olejowania - olej z rokitnika doskonale sprawdzi się w zabiegu olejowania włosów. Możesz go łączyć z innym olejkiem np. ze słodkich migdałów albo jojoba, albo stosować samodzielnie.

Jako maska - dodaj kilka kropli do ulubionej maski do włosów lub odżywki.

Olej z rokitnika - cena

Olej z rokitnika nie jest drogi. Kosztuje około 20 złotych za 50 ml. Kupisz go w większości aptek i drogerii. Szukaj go również w sklepach zielarskich i ze zdrową żywnością. Pamiętaj, aby wybierać ten tłoczony na zimno, nierafinowany. Powinien być sprzedawany w ciemnych butelkach.