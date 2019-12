Olej makadamia na włosy, twarz i ciało - jak działa?

fot. Adobe Stock

Olej makadamia otrzymywany jest w wyniku tłoczenia na zimno orzechów drzewa makadamii (tropikalnego drzewa rosnącego głównie w Australii). Ma jasnożółtą barwę i delikatny orzechowy zapach. Ogromnym plusem jest to, że jest jednym z najtańszych olejów i ma szerokie zastosowanie - można używać go zarówno w pielęgnacji twarzy, jak i włosów czy całego ciała.

Olej bogaty jest w witaminy A i E, lecytynę, skwalen oraz nienasycone kwasy tłuszczowe - oprócz tego oleinowego, zawiera aż 24 % cennego kwasu oleopalmitynowego (więcej ma go tylko olejek z rokitnika). Kwas oleopalmitynowy występuje naturalnie w ludzkiej skórze i jest bardzo skutecznym przeciwutleniaczem. Do tego wykazuje działanie antybakteryjne i wspomaga regenerację komórek. Niestety, z wiekiem jego produkcja maleje, dlatego warto włączyć olej makadamia do codziennej pielęgnacji. Z jakich jeszcze powodów warto go stosować?

Właściwości oleju macadamia

Olej nie tylko regeneruje skórę, ale również działa przeciwzmarszczkowo, wygładzająco, uelastyczniająco i stanowi skuteczną broń w walce z cellulitem.

ujędrnia i napina skórę,

regeneruje, odżywia i wygładza,

działa antycellulitowo,

hamuje procesy starzenia się skóry,

zapobiega powstawaniu rozstępów i blizn,

łagodzi podrażnienia,

nadaje sprężystości i rewitalizuje włosy.

Zastosowania

Olej makadamia jest niezwykle przyjemny w użyciu. Dobrze się wmasowuje i szybko wchłania - te z was, które nie lubią olejkowych konsystencji powinny być z niego zadowolone.

Olej makadamia na włosy

Świetnie sprawdzi się w zabiegu olejowania włosów. Przeznaczony jest przede wszystkim dla włosów średnioporowatych .

. Kilka kropel możesz dodać do ulubionej maseczki, aby wzmocnić jej działanie. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na włosy i owiń ręcznikiem, folią spożywczą lub załóż foliowy czepek.

Nadaje się jako odżywka do końcówek włosów - nakładaj go na noc przynajmniej raz w tygodniu, a włosy odzyskają miękkość i blask.

Olej makadamia na twarz

Z powodzeniem zastąpi bogaty krem na noc.

Kilka kropel możesz dodać do ulubionego kremu i stosować na dzień, szczególnie zimą.

Olej makadamia na ciało

Przez to, że stymuluje mikrokrążenie oraz pracę układu limfatycznego doskonale nadaje się jako kosmetyk antycellulitowy . Stosuj go po porządnym wyszczotkowaniu ciała na sucho - gwarantujemy, że pierwsze rezultaty zobaczysz po miesiącu stosowania.

Olej makadamia to jedna z lepszych odżywek do skórek i paznokci. Już po dwóch tygodniach regularnego stosowania powinnaś zauważyć znaczną poprawę ich kondycji.

