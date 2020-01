Nowości kosmetyczne na styczeń 2020

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wśród polecanych noworocznych nowości kosmetycznych pojawiły się przede wszystkim propozycje z działu „Pielęgnacja". Głównym powodem jest to, że skóra zimą potrzebuje staranniejszej troski niż latem. Poza tym, w chłodniejsze miesiące o wiele częściej sięgamy po nowe kremy do twarzy niż tusze do rzęs.

1. Krem pod oczy, Biolaven, cena 30 zł za 15 ml

Krem pod oczy dołącza do dobrze znanej już linii Biolaven opierającej się na oleju z pestek winogron i olejku lawendowym. Zawiera unikalny kompleks aminokwasów na bazie NMF (naturalnego czynnika nawilżającego) oraz resweratrolu (silnego przeciwutleniacza). W połączeniu z masłem awocado i skwalanem dostarcza skórze optymalną dawkę składników chroniących przed odwodnieniem. Krem przeznaczony jest dla skóry po 25. roku życia.

2. Lakier hybrydowy, Semilac, cena 29,99 zł za 7 ml

Najnowsza kolekcja marki Semilac to 6 brokatowych lakierów hybrydowych, bazujących głównie na palecie chłodnych odcieni. Naszym ulubionym jest ten o numerze 293 w kolorze różowego złota.

3. Krem z witaminą C, Frulatte, cena 49 zł za 50 ml

Krem odżywia i nawilża oraz chroni skórę przed utratą wilgoci, działaniem wolnych rodników i niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. A to wszystko dzięki dużej dawce certyfikowanej, organicznej oliwy z oliwek, która jest źródłem przeciwutleniaczy, witamin, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz skwalenu.

Krem przeznaczony jest przede wszystkim do pielęgnacji cery normalnej i mieszanej.

4. Szampon ziołowy anti-aging Żywokost, Ziolove, cena 24 zł za 250 ml

Marka Ziolove znana z produkcji suplementów diety, wytwarzanych z najlepszych polskich ziół postanowiła stworzyć linię 4 ziołowych szamponów.

Ten wybrany przez nas to ten anti-aging. Przeznaczony jest do włosów osłabionych i cienkich, pozbawionych witalności i blasku. Oprócz tytułowego żywokostu, zawiera czystek, rozmaryn i melisę, dzięki czemu regeneruje, odżywia i chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo wyciąg z pokrzywy i szałwii chroni przed nadmiernym wypadaniem i wzmacnia osłabione cebulki.

5. Gąbka konjac, Hello Body, cena 59,99 zł

Biodegradowalna, ekologiczna gąbka wykonana z korzenia konjac i różowej glinki przeznaczona jest do codziennego oczyszczania skóry. Delikatnie złuszcza martwy naskórek, usuwa zanieczyszczenia i pomaga zmyć pozostałości makijażu.

Gąbka jest wegańska, nie testowana na zwierzętach.

6. Hydrożelowe płatki pod oczy Glow & Shine, Isana, cena 7,99 zł

Płatki hydrożelowe to wybawienie dla tych z was, które wiecznie borykają się z cieniami i workami pod oczami.

Płatki swoje rozświetlające działanie zawdzięczają wyciągowi z grejpfruta a napinające i nawilżające kwasowi hialuronowemu. Już tuż po nałożeniu dają przyjemne uczucie chłodu i nawilżenia. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

7. Krem do twarzy Róża Malina, Ministerstwo Dobrego Mydła, cena 92 zł za 30 ml

Krem odżywia, nawilża i ujędrnia dzięki mieszance oleju z róż i malin z komórkami macierzystymi z czerwonych jabłek, koenzymem Q10, ekstraktem z lukrecji i skwalanem.

Ogromny plus za piękny, owocowy zapach i lekką konsystencję, która świetnie się wchłania. Krem doskonale nadaje się pod makijaż.

Więcej o kosmetykach:

Ranking maseczek w płachcie

6 najlepszych kremów z retinolem