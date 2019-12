Nowości kosmetyczne na jesień - przegląd

POPRZEDNIA

22 z 22

NASTĘPNA

Fluid zapewnia idealną ochronę i długotrwałe pokrycie cery, co sprawia, iż twarz wygląda nieskazitelnie, zachwycając londyńskim charakterem aż do 25 godzin. Kosmetyk gładko rozprowadza się na skórze, ukrywa cienie pod oczami i tuszuje jej niedoskonałości. Efekt utrzymuje się od samego poranka i trwa aż do późnych, nocnych godzin, a nawet dłużej.