Najlepsze marki kosmetyczne - 5 mało znanych

1. Krem zawierający kwasy owocowe, hialuron i witaminy, cena, ok. 169 zł; 2. Bezalkoholowy tonik do twarzy z ekstraktem z pokrzywy, cena, ok. 64 zł, 3. Żel oczyszczający z ekstraktami z aloesu i pokrzywy, cena, ok. 64 zł, 4. Pielęgnacyjny krem BB, cena, ok. 129 zł