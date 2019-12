Te marki nie testują kosmetyków na zwierzętach - 6 popularnych marek

POPRZEDNIA

6 z 6

NASTĘPNA

1. Zestaw do makijażu The Manizer Sisters, cena, ok. 149 zł; 2. Pomadka Meet Matt(e) Hughes, cena, ok. 72 zł; 3. Krem tonujący BalmShelter SPF 18, cena, ok. 99 zł; 4. Mineralny cień do powiek, cena, ok. 66 zł