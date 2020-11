POPRZEDNIA

"Profesjonalny spray do włosów, który spryskuje się przy samej skórze głowy, po myciu, przed rozczesaniem. Wystarczy klika psiknięć i suszenie mocnym strumieniem ciepła by włosy zjawiskowo uniosły się do góry i utrzymały w ten sposób cały dzień. I to bez dodatkowych zabiegów w stylu czesanie na szczotkę czy lakier do włosów. Do tego cudny zapach". - Iza, redaktor naczelna