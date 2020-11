POPRZEDNIA

6 z 8

NASTĘPNA

"Od dawna jestem fanką lakierów Rimmela! Mają same zalety: łatwo się rozprowadzają, szybko schną, długo utrzymują się na paznokciach, a w dodatku kuszą niską ceną. W ubiegłym roku Rimmel zaskoczył mnie nową serią Salon Pro with Lycra, która jest jeszcze lepsza od poprzednich. Dzięki tym lakierom efekt utrzymuje się baaardzo długo. Nowa seria to także nowe, ciekawe kolory" - Weronika, redaktor działu Przepisy