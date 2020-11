POPRZEDNIA

5 z 8

NASTĘPNA

"Moim zdaniem największym hitem kosmetycznym minionego roku jest szminka Color Stay marki Revlon. Nie dość, że jej kolor doskonale pasuje do mojej karnacji, to szminka jest niesamowicie trwała. Utrzymuje sie nawet po jedzeniu i piciu. Do tego ten matowy, metaliczny połysk... bajka!"- Agata redaktor działu, Fitness & Dieta