Kultowe azjatyckie kosmetyki w Lidlu. Maseczki od 3 zł

fot. Materiały prasowe

W Lidlu trwa Tydzień Azjatycki. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się nie tylko azjatyckie przysmaki, ale również kosmetyki do pielęgnacji. W poniedziałek w dyskontach w całej Polsce pojawiły się hitowe produkty z Dalekiego Wschodu. Można je kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Oto 3 propozycje, na które warto zwrócić uwagę!

Plastry oczyszczające na nos, MEDIHEAL, cena ok. 7,99 zł (3 szt.).

Plasterki na nos, które skutecznie pozwolą oczyścić zatkane pory skóry. To doskonały sposób na wągry, które pojawiają się nie tylko na skórze nastolatek. Wystarczy przykleić plaster na skórze, dokładnie go docisnąć, odczekać chwilę, a następnie zerwać zdecydowanym ruchem.

Bibułki matujące do twarzy, PILATEN, cena ok. 6,99 zł (100 szt.)

Masz problem z błyszczącą skórą, ale nie lubisz nakładać na twarz kolejnych warstw pudru? Wolisz, gdy skóra wygląda naturalnie i oddycha? Jest na to metoda. Zamiast sięgać po ciężkie pudry matujące, możesz skusić się na bibułki, które szybko i dyskretnie usuną nadmiar sebum.

Nawilżająco-liftingująca maska kolagenowa na szyję, PILATEN, cena ok. 3,49 zł (1 szt.)

Okolice szyi bywają problematyczne dla wielu kobiet. W tej okolicy skóra jest delikatna i starzeje się dość szybko. Widoczna wiotkość i zmarszczki pojawiają się już po 30. Aby zachować zdrowy wygląd szyi ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Przed wielkim wyjściem warto skusić się na liftingującą maseczkę kolagenową, która szybko poprawi wygląd szyi.

