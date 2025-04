Żółte paznokcie u stóp są defektem kosmetycznym, który wcale nie jest rzadkością. Przyczyny żółknięcia paznokci to przede wszystkim stosowanie ciemnych i bardzo kolorowych lakierów (bez wcześniejszego nakładania bazy) oraz urazy mechaniczne (stłuczenia czy przytrzaśnięcia). Mogą się do tego przyczyniać również niedobory niektórych składników odżywczych oraz infekcje organizmu.

Żółte paznokcie u stóp mogą być też objawem poważniejszej choroby np. grzybicy paznokci czy łuszczycy. Jeśli żaden z prezentowanych przez nas sposobów nie przyniesie rezultatu, wybierz się do podologa.

Jakie są domowe sposoby na wybielenie paznokci? Możesz sięgnąć po gotowe preparaty z drogerii i apteki (maści, kremy i lakiery wybielające), których składy oparte są na witaminie C, sodzie oczyszczonej i soli albo zastosować jeden z 4 domowych sposobów.

Sok z cytryny i/lub kwasek cytrynowy

Jednym z najlepszych sposobów na żółte paznokcie u stóp (i rąk) jest sok z cytryny i kwasek cytrynowy, które wykazują silne właściwości rozjaśniające.

Wyciśnij sok z 3 cytryn, dodaj odrobinę wody i w takiej mieszance zanurz stopy. Możesz również sokiem z cytryny nasączyć waciki kosmetyczne i przyłożyć do żółtych paznokci (to bardziej ekonomiczne rozwiązanie).

Kwasek cytrynowy zadziała jeszcze lepiej, wiec sprawdzi się nawet przy silnie zażółconych płytkach. Natrzyj nim paznokcie przez 2-3 minuty (możesz wykorzystać do tego szczoteczkę do zębów) i pozostaw na kilka minut. Zmyj i nałóż olejek roślinny (może być to nawet oliwa z oliwek) albo wykorzystaj jeden z przepisów na domową odżywkę do paznokci - kwasek cytrynowy może nieco wysuszać skórki wokół paznokci.

Po domowym wybielaniu paznokci, umyj dokładnie ręce i posmaruj kremem nawilżającym.

Roztwór wody utlenionej i sody oczyszczonej

7 łyżek sody oczyszczonej wymieszaj z 5 łyżkami wody utlenionej i 300 ml bardzo ciepłej wody. Całość przelej do miski i zanurz w mieszance stopy. Mocz je przez 10-15 minut, w zależności od rodzaju przebarwień - im ciemniejsze, tym dłużej je trzymaj.

Z sody i wody utlenionej możesz również przygotować gęstą pastę - nałóż ją na 10 minut na paznokcie i dokładnie spłucz.

Pasta do zębów

Pasta do zębów to również jeden ze sposobów na żółte paznokcie u stóp. Oczywiście najbardziej skuteczna będzie pasta wybielająca.

Nałóż ją na paznokcie i okrężnymi ruchami wsmaruj. Dodatkowo, możesz wykorzystać do tego starą szczoteczkę do zębów, by efekt był szybszy i intensywniejszy. Pozostaw na kilka minut i umyj stopy.

Stosuj raz na 3-4 dni aż zauważysz, że paznokcie stały się jaśniejsze. Przy niewielkich przebarwieniach, efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu.

Ocet

Zawarty w occie kwas octowego skutecznie rozjaśnia żółte przebarwienia na paznokciach a dodatkowo zwalcza bakterie i grzyby. Do wybielania paznokci możesz wykorzystać zarówno ocet jabłkowy jak i spirytusowy.

