Wszystkie kobiece serwisy rozpływają się w zachwytach nad kosmetyczną nowością - zmywaczem do paznokci w kremie - marka The Sign Tribe wypuściła na rynek rewolucyjny produkt, który zmywa lakier i jednocześnie pielęgnuje paznokcie, bo nie zawiera acetonu.

Reklama

Zmywacz nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale wiemy, że ma kosztować około 35 złotych. Dla tych, które już nie mogą doczekać się testów tego nowatorskiego produktu, mamy dobrą wiadomość - polski rynek doskonale zna zmywacz w kremie. Kilka lat temu wypuściła go marka Delia.

Zmywacz do paznokci w kremie Delia

Jedną z największych zalet zmywacza jest to, że nie zawiera acetonu, a mimo to świetnie sobie radzi ze zmyciem każdego lakieru. Fakt, nie jest to żadna nowość - istnieją zmywacze w płynie i bez acetonu. Ale ten do tego pięknie pachnie - koniec z uciążliwym zapachem w całej łazience.

A teraz najważniejsze - zmywacz nie niszczy paznokci. Oprócz tego, że nie zawiera acetonu, nie ma w swoim składzie również octanu i alkoholu, więc nie wysusza skórek. Ogromnym plusem jest to, że zawiera nawilżającą mieszankę naturalnych olejów: macadamia, sezamowego, kukurydzianego, słonecznikowego i oliwy z oliwek. Idealnie się sprawdzi u osób z problemem rozdwajających się paznokci.

Lubimy go również za opakowanie. Jest wygodne, niewielkie i idealnie zmieści się do każdej podróżnej kosmetyczki. Plusem jest również cena. Zmywacz kosztuje 9,60 zł za 50 ml, ale z powodzeniem można go kupić podczas licznych promocji w drogeriach.

A teraz czas na wady - na szczęście jest tylko jedna. Zmycie lakieru zmywaczem w kremie zajmuje nieco więcej czasu niż tym tradycyjnym.

Jak używać zmywacza w kremie?

Zmywacz ma formę dość gęstego i lekko tłustego kremu. Należy nałożyć go na każdy paznokieć i bardzo starannie i mocno wetrzeć (musi dotrzeć do wszystkich warstw lakieru), aż emalia zacznie się rozpuszczać. Na paznokciu powstanie gęsta pasta w kolorze lakieru - tak właśnie powinno być. Gdy zmywacz rozpuści całą kolorową warstwę - należy przetrzeć paznokcie wacikiem i umyć ręce.

Bywa, że proces nakładania zmywacza trzeba powtórzyć. Tak jest przy bardzo ciemnych lub brokatowych lakierach.

Reklama

Więcej o manicure:

Jak zdjąć hybrydę krok po kroku?

Manicure japoński - na czym polega?