Zielona bakteria to potoczna nazwa dla zakażenia pałeczkami ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa). Może objąć paznokcie u rąk i stóp, ale także wewnętrzne układy organizmu, co może być niebezpieczną dla zdrowia sytuacją. Leczenie najczęściej wymaga farmakoterapii, w tym tabletek i maści. Jak wygląda zielona bakteria na paznokciu i jak sobie z nią poradzić?

Spis treści:

Przyczyny zielonej bakterii mogą być różnorakie. Najczęściej jednak jest to niewłaściwa pielęgnacja stóp czy dłoni, a także nieprawidłowe wykonywanie stylizacji hybrydowych i żelowych (ogółem światłoutwardzalnych).

Podczas noszenia hybryd, mogą pojawić się zapowietrzenia na paznokciach. Wówczas część masy podnosi się, a do środka dostaje się woda i wszelkie zanieczyszczenia. Jeśli podczas wymiany stylizacji na nową zapowietrzenie nie zostanie usunięte, a bakterie i wilgoć w środku pokryte żelem i utwardzone, jest to prosta droga do rozwoju zielonej bakterii.

Inne przyczyny zielonej bakterii to:

używanie niewyczyszczonych narzędzi lub współdzielenie ich z innymi domownikami czy członkami rodziny,

częste moczenie rąk i stóp (np. długie kąpiele czy częste wizyty na basenie, w saunie, etc.),

noszenie zbyt ciasnych butów i nieprzewiewnych skarpet,

obgryzanie paznokci,

częste urazy mechaniczne paznokci i skórek,

ogólne osłabienie odporności.

Rozwojowi zielonej bakterii szczególnie sprzyja wilgotne środowisko oraz nieprzestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania manicure.

fot. Zielona bakteria/Adobe Stock, llhedgehogll

Zielona bakteria rozwija się bardzo szybko i może objąć wewnętrzne układy organizmu. Potrafi produkować enzymy, które trawią białka, dzięki czemu może przenikać w głąb tkanek. W ten sposób może objąć układ wzrokowy, nerwowy czy oddechowy.

Nie należy bagatelizować nawet drobnych objawów oraz niewielkich zmian na paznokciach. Jeśli nie masz pewności co do ich przyczyny (jeśli np. uderzyłaś się, mógł pojawić się krwiak albo przebarwienie na płytce), zgłoś się do lekarza dermatologa albo podologa.

Zielona bakteria może być niebezpieczna nawet w jej początkowym stadium, dlatego nie czekaj z umówieniem się do specjalisty.

Podstawowym objawem zielonej bakterii jest przebarwienie płytki. Najczęściej jest to nieregularna plama w kolorze żółtym, zielonym lub jasnoniebieskim. W początkowym stadium jest niewielka, ale może rozrosnąć się na cały paznokieć. Kiedy infekcja jest zbagatelizowana, może przenieść się także na okoliczne tkanki - wały okołopaznokciowe i skórę na palcach.

Wówczas pojawia się obrzęk, zaczerwienienie i wrażliwość na dotyk. Dodatkowo może wydzielać się charakterystyczny, słodko-gnilny zapach. Dodatkowo zielona bakteria często powoduje onycholizę, czyli odspojenie naturalnej płytki od łożyska, które następne wysycha.

fot. Onycholiza po zielonej bakterii/Adobe Stock, ReaLiia

Jeśli usłyszysz od swojej stylistki, że przebarwioną zmianę wystarczy spiłować i można nałożyć nową stylizację, ubierz się i uciekaj z salonu. Takie szybkie metody leczenia można znaleźć w sieci, jednak jest to najgorsze rozwiązanie. Spiłowane wierzchniej warstwy płytki paznokciowej nie rozwiązują problemu, jeśli zielona bakteria rozwija się głęboko w środku.

W przypadku zielonej bakterii konieczne jest zastosowanie antybiotyku doustnie i miejscowo. Pałeczki ropy błękitnej są wyjątkowo odporne na działanie leków, dlatego należy działać jednocześnie z wielu frontów. W przypadku niewielkiej i szybko zdiagnozowanej zmiany wystarczy stosowanie maści przeciwbakteryjnych, a także produktu regenerującego (np. serum kolagenowego Arkada).

Oczywiście bezwzględnie należy zdjąć całą stylizację i nie wykonywać nowej (nawet przy pomocy lakierów tradycyjnych), aż do zakończenia leczenia i pełnej regeneracji płytki.

Jeśli zakażenie jest mocno rozwinięte, konieczne będzie zastosowanie antybiotyku dożylnie lub domięśniowo, a kiedy bakteria obejmie także skórę, specjalista może podjąć decyzję o chirurgicznym usunięciu paznokcia. Wówczas trzeba będzie poczekać ok. 3-4 miesiące, aż naturalna płytka odrośnie, cały czas stosując maści i serum regeneracyjne (dostępne u podologa lub w aptece, drogeryjne kosmetyki nie są wskazane).

