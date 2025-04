Marzą Ci się paznokcie jak z ekskluzywnego salonu manicure'u, ale Twój budżet nie pozwala na comiesięczne odwiedzanie stylistki? Głowa do góry! W tej chwili kosmetyczne marki prześcigają się w pomysłach na zestawy idealne do samodzielnego zdobienia paznokci. Co znajdziecie w sklepach? Poza standardowymi zestawami samych lakierów (w odpowiednio dobranej gamie barw) pojawią się brokaty, cekiny, top coat'y świecące w ciemności, naklejki do paznokci a nawet biżuteria.

To jakie będziesz nosiła paznokcie zależy przede wszystkim od Twojej wyobraźni! Jeśli nie radzisz sobie sama z nakładaniem niektórych ozdób poproś o pomoc koleżankę lub mamę. Zobaczycie jaka to świetna zabawa! A do tego z całą pewnością nie zrujnuje Waszego budżetu.



W naszej galerii znajdziecie zestawy do samodzielnego zdobienia paznokci: