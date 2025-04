Jedną z technik przedłużania paznokci jest metoda żelowa. I to chyba obecnie (zaraz obok metody akrylowej) najpopularniejszy sposób na piękne dłonie. Do wykonania tipsów żelowych niezbędna jest lampa UV. Taki manicure z powodzeniem wystarcza na 3 tygodnie, po takim czasie należy tylko u kosmetyczki uzupełnić braki w miejscu odrośnięcia paznokcia.

Żelowe paznokcie mają to do siebie, że można wyczarować na nich dowolny wzór. Co więcej, paznokcie mogą mieć także różne kształty. My szczególnie polecamy te krótko spiłowane lub migdałowe. Specjalnie dla was przejrzałyśmy Instagram w poszukiwaniu najmodniejszych żelowych paznokci. Naszym absolutnym faworytem jest brokatowy french i te w festiwalowym stylu! A wam który podoba się najbardziej?

W kolorze nude i w kształcie migdałka

Ścięte i brokatowe

W festiwalowym stylu

Mocno błyszcząca folia

O fakturze "stłuczonego" lustra

Błyszczące jak biżuteria

Krótkie w pastelowym odcieniu

Brokatowy french

Efekt syrenki

