Manicure już dawno przestał być tylko uzupełnieniem stylizacji – dziś to element, który potrafi przyciągać uwagę równie skutecznie, co efektowna torebka czy makijaż. Latem 2025 rządzą Aura Nails – hipnotyzujące paznokcie z delikatnym przejściem kolorów, przypominającym świetlistą poświatę.

Aura Nails — najmodniejszy manicure lata 2025

Aura Nails to coś więcej niż sezonowy hit — to technika, która przenosi kolor na paznokciach w zupełnie nowy wymiar. Ten efekt tworzy na płytce paznokcia iluzję ruchu, głębi i lekkości zarazem. Jego esencją jest delikatne rozmycie, które wygląda jak rozproszone światło.

To właśnie ta miękkość i nieregularna struktura koloru nadają całości wyjątkowego i eterycznego wyrazu. Stylizacja paznokci z efektem aury sprawia wrażenie bardzo nowoczesnej. Jest w niej coś modowego, ale też nieco baśniowego, co idealnie wpisuje się w letni klimat 2025. Co ciekawe — ten manicure może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od wybranych odcieni.

Jak zrobić ten manicure w domu?

Atutem Aura Nails jest to, że można bez problemu wykonać go także w domowych warunkach. Wystarczą podstawowe akcesoria, dobrze dobrane kolory i chwila cierpliwości.

Krok po kroku:

Przygotuj płytkę paznokcia — opiłuj ją, odtłuść i usuń skórki. Nałóż bazę ochronną, by wyrównać powierzchnię. Nałóż mleczny lub transparentny lakier — jedna cienka warstwa wystarczy, ale dla wzmocnienia efektu możesz dodać również drugą. Pozostaw do lekkiego przeschnięcia. Wybierz ulubiony kolor. Świetnie sprawdzą się delikatne pastele, np. róż czy lawenda, ale możesz też postawić na chłodne odcienie. Nakładaj kolor za pomocą pędzelka lub gąbeczki. Pracuj szybko, zanim lakier zaschnie. Delikatnie „rozciągaj” kolor ku środkowi, tworząc miękką aurę. Możesz dokładać kolejne warstwy, aż uzyskasz pożądany efekt. Wyrównaj przejścia. Użyj czystego, suchego pędzelka, by lekko rozetrzeć granice między mleczną bazą a kolorem. Nałóż top coat z połyskiem. To ważny krok — nada paznokciom szklistości, utrwali kolory i pogłębi efekt rozświetlenia.

Aura Nails — inspiracje

Aura Nails daje nieskończone możliwości interpretacji. Nie ma jednej słusznej wersji tego manicure — wszystko zależy od zestawienia kolorów, sposobu cieniowania i wykończenia. Dzięki temu ten trend z łatwością dopasowuje się do różnych stylów.

Pink Aura nails

Różowe Aura Nails to wybór dla romantyczek, które kochają subtelność, ale chcą czegoś więcej niż jednolity kolor. Cieniowany róż w centrum płytki wygląda świeżo, lekko i kobieco — świetnie pasuje do pastelowych stylizacji, białych koszul i letnich sukienek.

Peach Aura Nails

Brzoskwiniowy odcień w wersji aura to także idealna opcja na lato. Ten soczysty kolor daje efekt skóry muśniętej słońcem i pięknie komponuje się z beżem, złotem czy piaskowymi tonami.

Dark Aura Nails

Manicure Aura Nails wcale nie musi być tylko pastelowy. W wersji z głębokimi fioletami, granatem czy szarością nabiera tajemniczego charakteru. Świetnie sprawdzi się w kontrze do minimalistycznych stylizacji. To propozycja dla tych, które lubią klasykę z twistem.

