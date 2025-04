Mauve nails to paznokciowy trend, który w tym sezonie ponownie kradnie serca kobiet na całym świecie. Minimalistyczne, delikatne zdobienie w kwiatowym odcieniu idealnie pasuje do codziennych i wieczorowych stylizacji, a także do paznokci każdej długości.

Reklama

Spis treści:

Mauve nails to nic innego, jak fiołkoworóżowe paznokcie. W języku angielskim słowo mauve tłumaczy się właśnie jako ten konkretny odcień. To ciepły, ale lekko przygaszony kolor, który jest pomiędzy fiołkiem, lawendą a kwiatem wiśni. Na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z sezonem jesiennym, ale jest to genialna propozycja także na okres wiosenno-letni.

Paznokcie mauve pięknie wyglądają zarówno w macie, jak i pełnym błysku, a także z dodatkiem połyskujących pyłków czy brokatów. Ten kolor doskonale prezentuje się na wszystkich kształtach paznokci, zarówno długich, jak i krótkich. Idealnie pasuje także jako nieco ciemniejsza baza do babyboomera.

fot. Paznokcie mauve nails to hit wiosny i lata/Adobe Stock, smile35

Paznokcie w odcieniu mauve pięknie wyglądają samodzielnie, ale również w towarzystwie delikatnego zdobienia. Możesz postawić na klasyczny french manicure, pokryć całość brokatowym topem albo wybrać subtelne kropki, "ciapki" i cienkie linie. Kolor mauve doskonale komponuje się także z odcieniami złota i srebra, dlatego możesz śmiało postawić na brokat lub połyskujący żel do zdobień.

Idealnie sprawdzą się także ornamenty, które możesz namalować ręcznie, skorzystać z gotowych naklejek albo stempli. Mauve nails możesz także połączyć z efektem princess, dodając brokatowy lakier lub pyłek tylko przy skórkach i rozciągając go lekko w stronę wolnego brzegu.

fot. Mauve nails w towarzystwie złotych ornamentów/archiwum prywatne, @bonjour.pazur

Mauve nails możesz zrobić zarówno przy pomocy lakierów tradycyjnych, jak i hybrydowych, a także kolorowych żeli budujących. Szukając idealnego odcienia, pamiętaj, aby dopasować kolor do swojej karnacji i preferencji. Możesz postawić na kolor nieco jaśniejszy lub ciemniejszy, jeśli tylko taki bardziej ci odpowiada.

Szukaj odcieni zbliżonych do lawendowych, lekko przygaszonych i pudrowych. Możesz także dorzucić do koszyka top z drobiną lub matowym wykończeniem - doda to ostatecznego sznytu całej stylizacji.

fot. Czym malować mauve nails: 1. Lakier hybrydowy Claresa Fallin' love 8, cena ok. 15 zł | 2. Lakier tradycyjny Essie 41 Island Hoping, cena 49 zł | 3. Lakier tradycyjny Inglot nr 678, cena 59 zł | 4. Lakier hybrydowy NeoNail Rosy Memory, cena 39 zł | 5. Lakier hybrydowy z brokatem Nailu 216 Bella Ciao, cena 36 zł | 6. Lakier hybrydowy Victoria Vynn 234c Mauve Landscape, cena ok. 30 zł/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

Akwarela na paznokciach

Paznokcie tuxedo

Czym jest ukrainian manicure?