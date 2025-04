Skórki wokół paznokci często są pomijane w codziennej pielęgnacji, choć odgrywają ważną rolę chociażby w ochronie eponychium i macierzy paznokcia. Dobre masełko do skórek potrafi zdziałać cuda: zregenerować, nawilżyć i zmiękczyć nawet najbardziej przesuszone miejsca. W niniejszym zestawieniu prezentujemy cztery produkty, które wyróżniają się skutecznością działania oraz wysoką jakością składników. Wypielęgnowane dłonie i skórki to genialny przepis na zapuszczenie paznokci, które będą mocne i zdrowe.

Cytrynowy balsam do skórek i paznokci Fresh&Natural

Cytrynowy balsam od Fresh&Natural to produkt, który zdobywa uznanie dzięki intensywnemu działaniu regenerującemu i naturalnemu składowi. Ma świeży, cytrynowy zapach i idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji suchych skórek. Balsam polecany jest do codziennego stosowania na suche, twarde lub zrogowaciałe skórki.

Intensywnie odżywia i zmiękcza skórki

Chroni przed wysuszeniem i pękaniem

Działa kojąco na podrażnienia

Naturalny skład

Bardzo dobre właściwości nawilżające

Świeży, przyjemny zapach

Może być zbyt tłusty dla osób preferujących lekkie konsystencje

Cytrynowy balsam do skórek i paznokci Fresh & Natural, fot. mat. prasowe

Miodowe masełko do skórek i paznokci Claresa Fed by Nature Honey Butter

Claresa proponuje masełko, które łączy właściwości ochronne i nawilżające. Konsystencja przypominająca masło doskonale zmiękcza skórki i nadaje dłoniom zadbany wygląd. Masełko przeznaczone do pielęgnacji suchych, spierzchniętych skórek i skóry wokół paznokci. Może być stosowane również profilaktycznie.

Skutecznie nawilża skórki wokół paznokci

Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych

Ułatwia usuwanie zrogowaceń

Bogata, treściwa formuła

Przyjemny zapach miodu

Składniki pochodzenia naturalnego

Zapach może być intensywny dla wrażliwych osób

Miodowe masełko do skórek i paznokci Claresa Fed by nature Honey Butter, fot. mat. prasowe

Intensywnie odżywcze masełko do skórek Silcare Soft Touch, Cuticle Butter

Masełko od Silcare to klasyczny produkt do codziennej pielęgnacji, który od lat ma swoich zwolenników. Dzięki wygodnemu opakowaniu i łatwej aplikacji doskonale sprawdza się na co dzień i w podróży. Produkt polecany osobom z tendencją do twardniejących skórek.

Zmiękcza i wygładza skórki

Ułatwia odsuwanie skórek przy manicure

Działa łagodząco na przesuszoną skórę

Przystępna cena

Dobrze się wchłania

Wygodna forma aplikacji

Intensywnie odżywcze masełko do skórek Silcare Soft Touch Cuticle Butter, fot. mat. prasowe

Regeneracyjne masełko z masłem Shea i masłem kakaowym Yokaba Cuticle Control Sweet Raspberry

Yokaba oferuje wegańskie masełko do skórek z nutą malinową. Jest to produkt stworzony z myślą o osobach, które cenią nowoczesne formuły i świadomą pielęgnację. Zalecany do codziennego stosowania, także przy bardzo wymagających skórkach. Produkt wegański i delikatny.

Regeneruje i nawilża suche skórki

Zapobiega ich pękaniu i twardnieniu

Pozostawia delikatny, malinowy zapach

Oparty na składnikach roślinnych

Wegański, cruelty-free

Przyjemny zapach i dobra wydajność

Regeneracyjne masełko do skórek z masłem shea i masłem kakaowym Yokaba Cuticle Control Sweet Raspberry, fot. mat. prasowe

