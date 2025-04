Modne wzory na paznokciach - jesień 2016



Wzory to doskonałe urozmaicenie każdego manicure. Niektóre zdobienia są bardzo łatwe w wykonaniu, a do niektórych potrzebna jest odrobina wprawy. Jednak nie można się zniechęcać. W sezonie jesień-zima 2016/2017 najpopularniejsze są kolorowe kropki, brokatowe końcówki, kontrastowe połączenia, kwiatowe motywy i geometryczne wzory. Zobaczcie, co jeszcze będzie na topie.

Reklama

Tych 5 rzeczy nigdy nie rób swoim paznokciom

1. Metaliczne folie

Metaliczne motywy pojawiają się w trendach już od jakiegoś czasu. Kilka miesięcy temu szalałyśmy na punkcie srebrnych i złotych lakierów do paznokci. Później przyszedł czas efekt lustra, a teraz największym hitem są folie z metalicznym połyskiem.

2. Marmurkowe paznokcie

Paznokcie z marmurowym efektem mają przypominać (jak sama nazwa mówi) elegancki wzór widniejący na marmurze. Ten manicure jest zazwyczaj wykonany w spokojnych i stonowanych kolorach, ale można także spotkać wariacje w odcieniach turkusu czy czerwieni.

3. Kontrastowe połączenia

Aby uzyskać taki efekt, wystarczy pomalować paznokcie ulubionym lakierem i tuż przy skórkach dorysować (pędzelkiem do zdobienia) cienką linię w srebrnym lub złotym kolorze. To również bardzo dobry (a do tego niezwykle modny) sposób na ukrycie odrostów powstających przy lakierze hybrydowym.

Na czym polega manicure hybrydowy?

4. Brokatowe końcówki

To chyba jedno z najłatwiejszych w wykonaniu, a do tego jedno z najbardziej efektownych zdobień na sezon jesień-zima 2016/2017. Jak go wykonać? Pomalować paznokcie ulubionym lakierem i na końcówki nanieść lakier z połyskującymi drobinkami. Nawet osoby, które nie mają wprawy, z pewnością sobie z tym poradzą.

Paznokcie błyszcące jak biżuteria?

5. Plama z benzyny

W tym sezonie wypróbujcie nową metodę zdobienia paznokci, która przypomina wyciekającą ropę (benzynę). Możecie iść na łatwiznę i wybrać lakier, który daje pożądany efekt. Możecie też pokombinować i pomalować paznokcie ciemnym lakierem, później nałożyć kosmetyki z kolorowymi drobinkami, na końcu nałożyć połyskujący puder np. Make Up For Ever. Na całość warto nałożyć top coat.

Nowy trend, który szturmem podbija Instagram

6. Geometryczne wzory

To propozycja dla wielbicielek stylu lat 60. i kolejne banalne zdobienie, które jest w stanie wykonać każda z nas. Wystarczą 2 kolorowe lakiery do paznokci i cienki pędzelek.

7. Kwiatowe motywy

Kwiatowe motywy na paznokciach, to wyraźna inspiracja trendami obowiązującymi w modzie. Latem nosiłyśmy florystyczne desenie na sukienkach, teraz przenosimy je na paznokcie.

Naklejki na paznokcie w mig odmienią twój manicure!

Reklama

8. Minimalistyczne kropki

Niby drobiazg dający niesamowity efekt. To banalnie łatwy sposób na dodanie niepowtarzalnego charakteru klasycznemu manicure. Najlepiej wybierać kontrastujące kolory np. czarny i biały, czerwony i błękitny lub nude i różowy.