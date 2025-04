Jeśli nie zostałaś obdarzona naturalnie długą i smukłą płytką lub twoja praca nie pozwala ci na zapuszczenie paznokci, „włoski manicure” to rozwiązanie dla ciebie. Nowy trend, który obecnie krąży po mediach społecznościowych, w przeciwieństwie do popularnych w ostatnim czasie „dirty martini manicure” i „american manicure”, nie polega na określonym zdobieniu paznokci, a na specyficznym sposobie ich malowania. „Włoski manicure” sprytnie oszukuje oko — daje złudzenie dłuższego i smuklejszego łożyska, niż jest w rzeczywistości. Cały sekret tkwi w pozostawieniu niewielkiej, ledwo widocznej szczeliny między skórką a lakierem do paznokci.

O nowej metodzie zrobiło się głośno dzięki brytyjskiej manikiurzystce Alexandrze Teleki, prowadzącej konto na TikToku @thehotblendofficial. W filmie, który zebrał ponad 29 tysięcy polubień pokazała, na czym dokładnie polega „włoski manicure” oraz udzieliła kilku przydatnych wskazówek. Jak przyznała, idealnie sprawdzi się na krótkich, kwadratowych lub owalnych paznokciach.

Włoski manicure „Italian manicure” — jak wykonać?

„Włoski manicure” („Italian manicure”) możesz wykonać używając dowolnego lakieru do paznokci — zadziała zarówno z tradycyjnym, jak i z hybrydowym. To, co będzie niezbędne, to bardzo cienki pędzelek nasączony w acetonie lub zmywaczu do paznokci, którym oczyścisz krawędzie.

„Włoski manicure” krok po kroku

Zacznij od przygotowania paznokci. Nadaj im pożądany kształt, odsuń skórki, a następnie wypoleruj i odtłuść płytkę. Następnie, nałóż lakier bazowy w kolorze zbliżonym do naturalnego koloru płytki. Jest szczególnie istotny, gdy malujesz paznokcie na ciemny kolor - w ten sposób stworzysz warstwę ochronną i zabezpieczysz je przed odbarwieniem. Gdy wyschnie, nałóż główny kolor. Możesz od razu malować tak, aby pozostawić niewielką przestrzeń lub pomalować całą płytkę i zrobić pędzelkiem minimalne odstępy między skórkami. Aby przedłużyć manicure, „uszczelnij” go bezbarwnym lakierem.

Nie zapomnij też o regularnym nawilżaniu skórek oliwką lub kremem. Pomocny okaże się również slugging, czyli smarowanie skórek wazeliną kosmetyczną.

