W drogeriach Rossmann właśnie ruszyła promocja na lakiery hybrydowe marki Wibo. Niektóre z nich są przecenione nawet o 50%.

Lakiery hybrydowe Wibo w Rossmannie

Manicure hybrydowy jest trwały i wygląda bardzo elegancko. Co więcej, wcale nie jest trudny do wykonania. Potrzebna jest tylko odrobina cierpliwości i umiejętności. Promocja w drogeriach Rossmann to doskonała okazja, by uzupełnić kolekcję lakierów hybrydowych lub kupić je i spróbować swoich sił w samodzielnym malowaniu paznokci.

Przecenione są wszystkie lakiery hybrydowe marki Wibo:

Linia FitFreak - składa się z 5 odcieni utrzymanych w kolorach różu i czerwieni, zapłacisz za nie 14,29 zł zamiast 21,99 zł.

Linia Real Hybrid to klasyczne zestawienia barw, została przeceniona z 23,99 zł na 15,49 zł.

Linia Wibo Mood to odcienie nude i pastelowe. Zapłacisz za nie 16,99 zł zamiast 26,99 zł.

Linia Special Effect to brokatowe lakiery idealne na większe wyjścia. Za lakiery z tej linii zapłacisz 12,99 zł zamiast 26,99 zł.

Promocja trwa od 1 do 21 kwietnia 2020 r.

Poza kolorowym lakierem do wykonania manicure hybrydowego w domu będziesz potrzebowała bazy, top coatu, odtłuszczacza, wacików bezpyłowych oraz lampy do hybrydy UV lub LED. Skompletowanie całego zestawu nie powinno przekroczyć 300 złotych.

