W Lidlu właśnie rozpoczął się Tydzień Kobiet. W ofercie sklepów znajdziesz całe mnóstwo kosmetyków do makijażu i pielęgnacji w bardzo przystępnych cenach. Wśród nich produkty takich marek jak Mixa, Max Factor, Hi Hybrid czy Biovax.

My z pewnością wybierzemy się po lakiery Insta Dri marki Sally Hansen. Dostępna jest pełna gama kolorystyczna i każdy z nich kupisz za 9,99 złotych.

Lakiery z linii Insta Dri są świetnie napigmentowane i pozwalają na perfekcyjne pokrycie płytki paznokcia już jedną warstwą - po nałożeniu dwóch efekt przypomina manicure hybrydowy! Paznokcie są lśniące, twarde i mają piękny kolor.

Lakier jest gęsty, żelowy. Jest bardzo trwały, nie kruszy się i nie odpryskuje - w nienagannym stanie potrafi wytrzymać nawet 7 dni. Szybko wysycha, co mocno skraca wykonanie pełnego manicure. Ma precyzyjny, szeroki pędzelek, który już za jednym pociągnięciem pokrywa całą płytkę.

Jeśli chcesz, aby twoje paznokcie stale były w dobrej kondycji, regularnie stosuj odżywkę - my polecamy odżywkę do paznokci SOS marki Wibo. Warto zadbać również o skórki, aby były miękkie i nawilżone - z tym zadaniem świetnie poradzi sobie olejek z czarnuszki marki Bioelixire.

Lakiery Insta Dri marki Sally Hansen polecają również wizażanki. Doceniają je za piękne, głębokie kolory i niesamowitą trwałość.