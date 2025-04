Paznokcie akrylowe to łatwy i szybki sposób na wymarzony manicure. Dają nieograniczone możliwości stylizacji — możemy eksperymentować z długością płytki, kolorami i wzorami. Niezależnie od tego, czy marzy ci się elegancki french na krótkiej płytce, zestaw długich paznokci w soczystych kolorach z ozdobnymi detalami, czy chcesz mieć na nich zabawny print — akryle spełnią każdą zachciankę. Wielką zaletą paznokci akrylowych jest ich trwałość — bez problemu wytrzymują nawet do 8 tygodni. Są dużo bardziej wytrzymałe, niż żel i hybryda.

Niestety, akryle mają zły PR, jeśli chodzi o działanie na naturalną płytkę - pojawiają się głosy, że niszczą naturalną płytkę i ją osłabiają. Jednak w rzeczywistości winny jest nie sam akryl, ale zła metoda usuwania go z płytki. Prawidłowo wykonany manicure akrylowy nie niszczy paznokci. Jak więc go usunąć w bezpieczny sposób?

Jedna z użytkowniczek TikToka udostępniła 15-sekundowy film, na którym pokazuje, że paznokcie akrylowe można szybko usunąć. To jeden z tych filmów, który może całkowicie odmienić życie i uratować paznokcie. Na czym dokładnie polega cały trik?

Tiktokerka @bysugarclaws zanurza swoje opuszki w ciepłej wodzie zmieszanej z mydłem do rąk oraz kilkoma kroplami oleju arganowego. Po kilkunastu minutach paznokcie same z łatwością się odklejają. Powinny odbić się od płytki po ok. 10-15 minutach, jeśli nie — należy przytrzymać je trochę dłużej. Po wszystkim, dla wzmocnienia warto wmasować w płytkę olejek.

Pamiętaj, że to, co widzisz w sieci, nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość. Film opublikowany na TikToku mógł być zmodyfikowany, a paznokcie wcale nie musiały być akrylowe. Zdejmowanie jakiejkolwiek masy polimeryzującej (żelu, akrylożelu czy akrylu) w sposób przedstawiony na filmie jest szkodliwy dla naturalnej płytki.

Bez względu na to, w czym zanurzysz dłonie, akrylowe paznokcie się nie odmoczą (chyba że będzie to aceton). Dodatek oleju arganowego czy mydła nie nawilży płytki i nie sprawi, że masa łatwo odskoczy od paznokcia. Nawet jeśli uda ci się zerwać stylizację, płytka pozostanie poszarpana i - mówiąc najprościej - uszkodzona. Jako osoba zajmująca się na co dzień stylizacją paznokci nie polecam takiego rozwiązania.

Aby bezpiecznie usunąć paznokcie akrylowe w domu, możesz wybrać jedną z trzech metod. Niektóre rodzaje akrylu odmoczą się w acetonie, więc możesz delikatnie spiłować wierzchnią warstwę stylizacji, a następnie zawinąć paznokcie w waciki nasączone acetonem i pozostawić na ok. 20 minut.

Jeśli akryl, który masz na paznokciach, nie odmaka się w acetonie, sięgnij po pilnik albo frezarkę. Pilnikiem o gradacji 100 spiłuj większą część masy, a kiedy będziesz widzieć już prześwity naturalnego paznokcia, usuń resztę gradacją 180 lub polerką o gradacji 220 lub 240.

Możesz użyć także frezarki i nośnika z opaską ścierną, ale tylko wtedy, kiedy masz już z tym sprzętem doświadczenie. Nie usuwaj masy całkowicie. Zostaw cieniutką warstwę, która ochroni naturalną płytkę przed uszkodzeniami i poczekaj, aż odrośnie lub wykonaj nową stylizację.

