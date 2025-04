Doświadczenie w wykorzystaniu koenzymu Q10 i badania prowadzone przez markę Nivea pozwoliły na stworzenie przełomowej kategorii produktów – inteligentnych kosmetyków do noszenia. Nowe ujędrniająco-modelujące legginsy, które mają również działanie antycellulitowe, uwalniając koenzym Q10 podczas noszenia.

Legginsy wykonane są unikatowego materiału wzbogaconego mikrokapsułkami koenzymu Q10, olejkiem migdałowym i ekstraktem z aloesu. Naturalny koenzym Q10 został zamknięty w mikrokapsułkach i połączony za sprawą rewolucyjnej fuzji z włóknami tkaniny. Dzięki zastosowanej technologii koenzym uwalnia się i przenika do skóry, wspierając procesy jej metabolizmu.

Jak długo trzeba czekać na efekty?



Legginsy natychmiast modelują sylwetkę, ujędrniają skórę już po 14 dniach używania (przy noszeniu ich min. 6 godzin dziennie). Potwierdzona skuteczność nawet do 30 prań. Dzięki tej przełomowej technologii możemy dbać o swoją skórę przez cały dzień i niezależnie od sytuacji - podczas spaceru, ważnego spotkania czy zakupów. To kolejny hit po legginsach damskich push up, o których także pisałyśmy.

Cena: ok. 129 zł (legginsy dostępne są w rozmiarze S/M i L/XL w sklepach marki Rossmann)

