Czy wy też wolicie malować paznokcie w domu niż chodzić do kosmetyczki? Nam sprawia to niesamowicie dużo frajdy! Gadżetów do stylizacji paznokci jest już całe mnóstwo, od szablonów, top coatów świecących w ciemności, po naklejki i lakiery w spray'u. Kilkanaście dni temu na kosmetycznym rynku pojawił się produkt, który zachwyci wszystkie maniaczki manicure'u. Chodzi o gumową podstawkę pod lakier, którą możemy założyć jak pierścionek.

Dzięki temu lakier mamy cały czas wygodnie w zasięgu ręki i nie musimy się obawiać, że kropla lakieru spadnie nam na spodnie - wszystkie wiemy, że zdarza się to nawet najlepszym.

Podstawka pasuje do każdego lakieru. Niestety nie jest jeszcze dostępna w Polsce, ale to tylko kwestia czasu aż się pojawi. Tweexy to hit na miarę szczotki do włosów Tangle Teezer czy gąbeczki do makijażu Beauty Blender. Czekamy z niecierpliwością!

