W sezonie wiosna-lato 2022 manicure i pedicure idą w parze. Kolory, które będziemy nosić na dłoniach, modne będą również na stopach. Mogą być idealnie dopasowane lub różnić się odcieniem, np. pastelowy róż na górze i fuksja na dole.

Zanim jednak zdecydujesz się na kolor lakieru, zadbaj o skórę na stopach i przygotuj odpowiednio płytkę. To klucz do trwałego i pięknego pedicure. Sam krem nawilżający nie wystarczy. Poświęć im trochę więcej czasu i zafunduj cały rytuał pielęgnacyjny: zrób peeling, usuń odciski, zadbaj o pięty, wytnij skórki i opiłuj paznokcie. Wiosna na horyzoncie to idealny moment na takie zabiegi. Zobacz pomysły na modny pedicure w sezonie wiosna-lato 2022.

Opalizujące paznokcie to jeden z głównych trendów w sezonie wiosna-lato 2022. Srebrne, złote i wszystkie lakiery mające błyszczące drobinki, będą teraz numerem jeden. Podkreślą opaloną skórę i pięknie będą się mienić w wakacyjnym słońcu.

fot. Adobe Stock, zolotareva_elina

Modny pedicure 2022 to również ten w wersji black. Czarne paznokcie u stóp, podobnie jak czerwone to już klasyka, która sprawdza się o każdej porze roku. Możesz też połączyć dwa trendy w jedno i pomalować go brokatowym topem.

fot. Adobe Stock, mimishka222

Paznokcie w kolorze kredy to kolejna modna propozycja na pedi. Biel najlepiej będzie wyglądać przy opalonej skórze. Jest też dość wymagająca, dlatego podczas malowania zwróć uwagę, żeby płytka była równomiernie i starannie pokryta lakierem.

Pedicure krok po kroku - co jest potrzebne i jak go wykonać?

fot. Adobe Stock, Alena Ozerova

Modny pedicure w sezonie wiosna-lato 2022 to nie tylko ten w wersji monochromatycznej. Od stylistów masz zielone światło na zdobienie paznokci zwierzęcymi motywami, cyrkoniami i na malowanie mikro wzorów. Im więcej będziesz się działo na płytce, tym lepiej.

fot. Adobe Stock, iordani

Nie mogło być inaczej. Paznokcie w kolorze wiśni od lat znajdują się w zestawieniach najgorętszych top trendów, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że sezon wiosna-lato 2022 również należy do czerwieni. Dobrze prezentuje się na każdej płytce i pięknie uzupełnia stylizacje w każdym stylu. Warunek konieczny – lakier musi mieć lustrzany połysk.

Modne paznokcie hybrydowe wiosna-lato 2022: 8 pomysłów na stylowy manicure

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Kolor, który jednoznacznie kojarzy nam się z wiosną? Zielony! To też jeden z najmodniejszych kolorów w sezonie wiosna–lato 2022. Najpierw opanował naszą garderobę, a teraz przeniósł się na stopy. Pedicure w kolorze trawiastej zieleni będzie hitem w nadchodzących miesiącach.

fot. Adobe Stock, Darya Lavinskaya

